Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов

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Западная газета Financial Times выходит с материалом, в которой утверждает, что Пекин наращивает военные возможности «в целях возможной атаки на Тайвань».

Из материала:

Китай готовит десантные подразделения и боевую авиацию, развернул ударные средства, включая РСЗО, способные достать до любой точки Тайваня.

Эта публикация выходит со ссылкой на неназванных чиновников, «знакомых с ситуацией».

FT:

Такие военные приготовления могут позволить Китаю устроить блокаду острова всего за несколько часов.

Отмечается, что для блокады КНР будет использовать свой флот, включая авианосные ударные группы, чтобы блокировать поставки на Тайвань из третьих стран.

Напомним, что в Пекине не скрывают того, что не видят Тайвань в качестве независимого государства. При этом ни США, ни ЕС независимость Тайваня тоже не признают, однако оказанием военной помощи занимаются. То есть, у Запада понимание такое: Тайваню нужно помогать в его стремлении жить независимо от КНР. Но в то же время Запад отказывает, например, Донбассу в жизни независимо от Киева. Для Запада - Донбасс и Крым - «сепаратисты», против которых нужно воевать, а что же тогда такое Тайвань? Ах, да... Вы не понимаете, это другое...