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Военное обозрение

Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов

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Источник изображения: topwar.ru

Западная газета Financial Times выходит с материалом, в которой утверждает, что Пекин наращивает военные возможности «в целях возможной атаки на Тайвань».

Из материала:

Китай готовит десантные подразделения и боевую авиацию, развернул ударные средства, включая РСЗО, способные достать до любой точки Тайваня.

Эта публикация выходит со ссылкой на неназванных чиновников, «знакомых с ситуацией».

FT:

Такие военные приготовления могут позволить Китаю устроить блокаду острова всего за несколько часов.

Отмечается, что для блокады КНР будет использовать свой флот, включая авианосные ударные группы, чтобы блокировать поставки на Тайвань из третьих стран.

Напомним, что в Пекине не скрывают того, что не видят Тайвань в качестве независимого государства. При этом ни США, ни ЕС независимость Тайваня тоже не признают, однако оказанием военной помощи занимаются. То есть, у Запада понимание такое: Тайваню нужно помогать в его стремлении жить независимо от КНР. Но в то же время Запад отказывает, например, Донбассу в жизни независимо от Киева. Для Запада - Донбасс и Крым - «сепаратисты», против которых нужно воевать, а что же тогда такое Тайвань? Ах, да... Вы не понимаете, это другое...

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1 комментарий
№1
27.05.2025 02:04
Нам надо уговорить запустить серию КВП "Хаска 10" под все наличные БМД-2 для войны зимой и летом. В идеале бмдэшечку тоже заказать новые у них. В Йемене шибко хорошо себя вели танкетки ФРГ. Французские танки и прочие  куча дерьма.
Если вся Конго с Руандой за убийство 6 000 000 чел.хуту в девяностые и в Конго сегодня массово затребуют трильен за колониальные прошлые дела при поддержке хуситов и массовый закуп меди в Конго для обеспечения войнушки за трильен, то нормально, наш интерес вольфрам весь забрать из Мьянмы в оплату восстановления энергетики после землетрясения и наводнения. Бирманцев надо не менее 10 000 чел. в бурятские края Иркутск, Улан Удэ и Забайкалье. Как корейцы  в пятедесятые комфортно себя чуствовали и переезжали сюда из Средней Азии.
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