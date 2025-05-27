Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов

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Западная газета Financial Times выходит с материалом, в которой утверждает, что Пекин наращивает военные возможности «в целях возможной атаки на Тайвань».
Из материала:
Эта публикация выходит со ссылкой на неназванных чиновников, «знакомых с ситуацией».
FT:
Отмечается, что для блокады КНР будет использовать свой флот, включая авианосные ударные группы, чтобы блокировать поставки на Тайвань из третьих стран.
Напомним, что в Пекине не скрывают того, что не видят Тайвань в качестве независимого государства. При этом ни США, ни ЕС независимость Тайваня тоже не признают, однако оказанием военной помощи занимаются. То есть, у Запада понимание такое: Тайваню нужно помогать в его стремлении жить независимо от КНР. Но в то же время Запад отказывает, например, Донбассу в жизни независимо от Киева. Для Запада - Донбасс и Крым - «сепаратисты», против которых нужно воевать, а что же тогда такое Тайвань? Ах, да... Вы не понимаете, это другое...