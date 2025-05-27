Le Monde: Украина исчерпала запас ракет SAMP-T и не получает снаряды для Crotale

Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot, но они не могут обеспечить 100%-ную защиту от баллистических ракет, указал начальник управления коммуникаций командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Украина осталась без ракет для франко-итальянских батарей SAMP-T и боезапаса для французского зенитно-ракетного комплекса Crotale. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

По данным издания, боеприпасы для Crotale Киев "не получает уже 1,5 года".

Как заявил в интервью газете начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, Киев столкнулся с нехваткой и других типов ракет. "У нас не хватает ракет, - приводит Le Monde его слова. - Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить 100%-ную защиту от баллистических ракет".

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство направит последние самолеты из обещанной партии истребителей F-16 на Украину 26 мая.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.