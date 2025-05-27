Белоруссия планирует подписать программу сотрудничества в сфере ВТС с Россией на период до 2030 года

ЦАМТО, 26 мая. Белоруссия планирует в этом году подписать программу в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией на период до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил "РИА Новости" глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

"Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", – сказал Д.Пантус в рамках выставки MILEX 2025 в Минске.

На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник агентства ответил утвердительно.