Госкомвоенпром: компания ОПК Беларуси подписали на MILEX 2025 экспортные контракты на 390 млн. долл.

ЦАМТО, 26 мая. Компании ОПК Беларуси подписали в рамках выставки MILEX 2025 экспортные контракты на сумму около 390 млн. долл., сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

"Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX 2025, составила чуть более 390 млн. долл.", сказал Д.Пантус журналистам 24 мая в Минске, отвечая на вопрос "РИА Новости".

Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году.

"Мы очень удовлетворены итогами выставки. Конечно, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже сейчас можно сказать, что выставка прошла успешно", – сказал глава Госкомвоенпрома.

Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран.

По словам Д.Пантуса, в рамках выставки проведен "настоящий марафон" встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ОПК.

"Мы видим перспективу, и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX 2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", – подчеркнул он.

Выставка MILEX 2025 прошла в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке приняли участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний, которые приняли участие в MILEX 2025, в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Как напоминает "РИА Новости", на предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 млн. долл., сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Госкомвоенпрома Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на сумму 140 млн. долл.