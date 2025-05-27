Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром: компания ОПК Беларуси подписали на MILEX 2025 экспортные контракты на 390 млн. долл.

314
0
0
Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 мая. Компании ОПК Беларуси подписали в рамках выставки MILEX 2025 экспортные контракты на сумму около 390 млн. долл., сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

"Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX 2025, составила чуть более 390 млн. долл.", сказал Д.Пантус журналистам 24 мая в Минске, отвечая на вопрос "РИА Новости".

Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году.

"Мы очень удовлетворены итогами выставки. Конечно, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже сейчас можно сказать, что выставка прошла успешно", – сказал глава Госкомвоенпрома.

Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран.

По словам Д.Пантуса, в рамках выставки проведен "настоящий марафон" встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ОПК.

"Мы видим перспективу, и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX 2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", – подчеркнул он.

Выставка MILEX 2025 прошла в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке приняли участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний, которые приняли участие в MILEX 2025, в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Как напоминает "РИА Новости", на предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 млн. долл., сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Госкомвоенпрома Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на сумму 140 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска