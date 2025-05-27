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ЦАМТО

Минобороны Белоруссии: в этом году ожидается продолжение поставок ЗРК "Тор-М2"

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ЗРК Тор-М2
ЗРК «Тор-М2» в Запорожье.
Источник изображения: https://kupol.ru/

ЦАМТО, 26 мая. Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил "РИА Новости" замминистра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС РБ Андрей Федин.

"И поступление самолетов Су-30СМ-2 ожидается, и вертолетов Ми-35М, и продолжение поставок ЗРК "Тор-М2", а также некоторых других образцов вооружения, которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на Вооруженные силы", – сказал А.Федин в рамках выставки MILEX 2025 в Минске, отвечая на вопрос об ожидаемых поставках нового вооружения в белорусскую армию.

Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров.

Собеседник агентства уточнил, что поставка "Тор-М2" ожидается в этом году.

В декабре 2024 года Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении в республику очередной батареи ЗРК "Тор-М2". Сообщалось, что поступившие комплексы были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
Ми-35
Су-30
Проекты
Тор ЗРК
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