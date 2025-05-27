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ЦАМТО

Экс-глава Минобороны Армении Карапетян: 90% купленного у Запада оружия не подлежит применению

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Аршак Карапетян
Аршак Карапетян.
Источник изображения: kommersant.ru

ЦАМТО, 26 мая. Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 23 мая на пресс-конференции экс-министр обороны республики Аршак Карапетян.

"По моей информации, все что они (власти Армении – ред.) купили, не хочу называть страны, чтобы не обидеть их, но около 90% не подлежит применению по разным причинам. Некоторые не подлежат применению по техническим причинам. Купили артиллерийские орудия, а снарядов к ним нет, потому что там стандарты другие", – заявил А.Карапетян, отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве Армении со странами Запада.

По его словам, использование западных снарядов будет обходиться намного дороже, чем их российских аналогов, а экономика Армении не готова к этим затратам.

Как напоминает агентство, Армения развивает активное сотрудничество в оборонной сфере с Францией. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. В феврале прошлого года министр обороны Армении Сурен Папикян и его французский коллега Себастьян Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки. В июне прошлого года С.Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.

В декабре военные ведомства двух стран подписали программу армяно-французского оборонного сотрудничества на 2025 год.

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