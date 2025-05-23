«Не стоит надеяться на чудо»: Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что возвращения Украины к границам 2022 и 1991 годов не будет

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Украине не стоит надеяться на возвращение к границам 2022-го и тем более 1991 года. Об этом заявил экс-главком ВСУ Залужный, выступая на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

Посол Украины в Великобритании Залужный призвал украинцев не верить в какое-либо чудо, которое поможет вернуть Украину к прежним границам. По его словам, у России есть ресурсы для продолжения боевых действий, и с 2023 года она ведет войну против Украины «на истощение». Чтобы победить Россию, нужно лишить ее способности вести войну, но этого сделать не получается.

Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то Белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и предпринимать попытки отдельных наступательных действий,

- заявил экс-главком.

По словам Залужного, пока у России имеется военно-экономический потенциал и человеческие ресурсы, она будет наступать. У Украины, в отличие от России, огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое положение в экономике. В этой ситуации Украина не способна вести войну на истощение, предложенную Россией. Так что о прежних границах можно забыть.

Как пишет украинская пресса, Киев изначально ставил себе приоритетной целью в войне с Россией выход на границы 1991 года и возвращение всех территорий, включая Крым. Однако ситуация развивается в совсем другом направлении, все идет к тому, что Украина потеряет гораздо больше, чем предлагала Россия в 2022 году. И не факт, что это будут лишь четыре региона.