Локализацию производства микросхем в России расписали на 13 лет вперёд – проект постановления

Минпромторг представил для общественного обсуждения новый проект постановления правительства о локализации интегральных микросхем на территории РФ, с описанием этого процесса до 2038 года.

Продукция, производство которой полнее локализовано, должна, как предполагается, получить преимущества при госзакупках.

В пояснительной записке сказано, что в настоящее время в приложении к постановлению правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 требования к интегральным микросхемам (процессоры, оперативная память и др. – ред.) установлены по состоянию на 2021 год, без учёта тех технологических переделов и операций, которые уже успешно освоены в стране. Сообщается, что за период 2021-2024 гг наша страна столкнулась с серьёзными технологическими вызовами, которые существенным образом стимулировали развитие внутренней промышленности (пандемия, санкционные ограничения).

Проектом постановления предлагается расширить перечень технологических операций и комплектующих, участвующих в балльной системе оценки, привести уровень оценки к 100 баллам (максимальное значение), определить минимальные значения количества баллов по годам (до 2038 года) для подтверждения производства российской промышленной продукции.

Наличие различных вариантов начисления баллов позволит производителям интегральных микросхем выбирать наиболее предпочтительный путь включения продукции в реестр с учетом возможности выполнить те или иные требования, исходя из освоенных технологических операций, — сказано в пояснении.

Из документа следует, что с 1 января 2026 года российской продукцией будут признаваться интегральные микросхемы первого уровня, набравшие не менее 83 баллов, с 1 января 2030 — не менее 85 баллов, с 1 января 2031 — 91 балл, с 1 января 2032 — 92 балла, с 1 января 2033 — 95 баллов, с 1 января 2034 — 97 баллов, с 1 января 2035 — не менее 100 баллов.

Помимо микросхем первого уровня, есть второй уровень – для него значение показателя локализации предлагается установить ниже, максимум 36 баллов к 2038 году для интегральной микросхемы второго уровня, произведённой по технологическому процессу 28 нанометров и менее. Для других микросхем второго уровня – максимум 55 баллов к 2035 году (2038 год не указан).

Микросхемы первого и второго уровня отличаются в первую очередь наличием или отсутствием прав на технологическую документацию.

В документе также описано, за какие процессы производства начисляются баллы, например, разработка структуры, логической и электрической принципиальной схемы интегральной микросхемы, топологии интегральной микросхемы, разработка (в том числе создание программного кода) программного обеспечения для интегральной схемы, сборка и (или) монтаж, формирование электрических соединений кристалла согласно конструкции интегральной микросхемы (сборка в корпус и (или) рамку, и (или) монтаж на подложку, и (или) заливка компаундом, и (или) андерфилом) и пр.