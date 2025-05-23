Локализацию производства микросхем в России расписали на 13 лет вперёд – проект постановления

Минпромторг представил для общественного обсуждения новый проект постановления правительства о локализации интегральных микросхем на территории РФ, с описанием этого процесса до 2038 года.
Продукция, производство которой полнее локализовано, должна, как предполагается, получить преимущества при госзакупках.
В пояснительной записке сказано, что в настоящее время в приложении к постановлению правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 требования к интегральным микросхемам (процессоры, оперативная память и др. – ред.) установлены по состоянию на 2021 год, без учёта тех технологических переделов и операций, которые уже успешно освоены в стране. Сообщается, что за период 2021-2024 гг наша страна столкнулась с серьёзными технологическими вызовами, которые существенным образом стимулировали развитие внутренней промышленности (пандемия, санкционные ограничения).
Проектом постановления предлагается расширить перечень технологических операций и комплектующих, участвующих в балльной системе оценки, привести уровень оценки к 100 баллам (максимальное значение), определить минимальные значения количества баллов по годам (до 2038 года) для подтверждения производства российской промышленной продукции.
Из документа следует, что с 1 января 2026 года российской продукцией будут признаваться интегральные микросхемы первого уровня, набравшие не менее 83 баллов, с 1 января 2030 — не менее 85 баллов, с 1 января 2031 — 91 балл, с 1 января 2032 — 92 балла, с 1 января 2033 — 95 баллов, с 1 января 2034 — 97 баллов, с 1 января 2035 — не менее 100 баллов.
Помимо микросхем первого уровня, есть второй уровень – для него значение показателя локализации предлагается установить ниже, максимум 36 баллов к 2038 году для интегральной микросхемы второго уровня, произведённой по технологическому процессу 28 нанометров и менее. Для других микросхем второго уровня – максимум 55 баллов к 2035 году (2038 год не указан).
Микросхемы первого и второго уровня отличаются в первую очередь наличием или отсутствием прав на технологическую документацию.
В документе также описано, за какие процессы производства начисляются баллы, например, разработка структуры, логической и электрической принципиальной схемы интегральной микросхемы, топологии интегральной микросхемы, разработка (в том числе создание программного кода) программного обеспечения для интегральной схемы, сборка и (или) монтаж, формирование электрических соединений кристалла согласно конструкции интегральной микросхемы (сборка в корпус и (или) рамку, и (или) монтаж на подложку, и (или) заливка компаундом, и (или) андерфилом) и пр.