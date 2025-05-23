РКС усиливает контроль за качеством материалов при производстве спутниковой аппаратуры - холдинг

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Российские космические системы" совершенствуют процесс входного контроля и испытаний материалов, используемых для создания спутниковой аппаратуры, сообщила в четверг пресс-служба РКС.

"В РКС сформирована научно-исследовательская база, разработана и внедрена документация по стандартизации, регламентирующая порядок приемки материалов. В процесс испытаний включены лучшие специалисты подразделений. Контроль ведется на всех этапах: с момента приемки и до передачи материала и комплектующих изделий в производство", - сказал заместитель генерального директора по качеству РКС Алексей Занченко, слова которого приводятся в сообщении.

Занченко сообщил, что входной контроль -важный процесс на производстве, поскольку на характеристики конечного изделия напрямую влияет качество применяемого материала. Если его не отследить на начальном этапе, то растут риски применить некондиционные материалы и бракованные комплектующие.

По информации пресс-службы, важной особенностью и преимуществом применяемых в РКС технологий контроля является проведение максимально возможной номенклатуры испытаний для подтверждения заявленных поставщиком свойств материалов, включая их технологические характеристики, то есть способность к обработке. К исследованиям и испытаниям привлекаются различные подразделения компании, имеющие соответствующие компетенции и техническое оснащение, специалисты-материаловеды, аспиранты и специалисты, имеющие ученую степень по данному направлению.

"Одно из главных достижений - компании удалось добиться существенного снижения вероятности образования дефектов покрытий, которые зачастую являются скрытыми и не идентифицируемыми стандартными методами контроля. Это стало возможным за счёт проведения периодических и внеплановых анализов химических растворов, используемых для нанесения функциональных, в том числе конверсионных покрытий (защитных, токопроводящих, электроизоляционных, с повышенной твердостью и износостойкостью и др.) цехами печатных плат, общей гальваники, а также Центром микроэлектроники", - сказано в пресс-релизе.