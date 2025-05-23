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Деловая газета "Взгляд"

Пентагон обсудил с Маском применение ИИ в военной сфере

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP, File

Министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях, сообщил помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл.

Встреча прошла в Пентагоне и, как заявили в министерстве, не имеет отношения к деятельности Маска в ведомстве по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), передает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Парнелл заявил, что Пентагон собирается сотрудничать с компаниями, занимающимися разработкой систем искусственного интеллекта, чтобы обеспечить готовность армии противостоять современным угрозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск отметил, что искусственный интеллект вскоре сможет превзойти людей и выразил надежду на его доброжелательность. Стартап xAI (занимается развитием искусственного интеллекта Grok) приобрел все акции платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Маск объявил о сокращении расходов на политическую деятельность. Он также почти перестал фигурировать в новостях и обсуждениях среди политиков.

Антон Антонов

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