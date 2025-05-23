Босния и Герцеговина намерена закупить в США вертолеты AW-119Kx – DSCA

ЦАМТО, 22 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Боснии и Герцеговине в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертолетов AW-119Kx, а также сопутствующего оборудования. Стоимость заказа может составить до 100 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 20 мая.

Власти Боснии и Герцеговины обратились к администрации США с запросом о возможности покупки вертолетов AW-119Kx; сертификационного обучения и переобучения пилотов и технического персонала; обслуживания представителями подрядчика техники на местах; оказании технической помощи и поддержки; поставке сопутствующего наземного авиационного вспомогательного оборудования; специального наземного вспомогательного оборудования; аппаратного обеспечения; специального инструмента; испытательного оборудования; основных предметов снабжения; проведении инспекций группы обеспечения качества, инвентаризации, сертификации, наземных и летных сертификационных испытаний; доставки; начального комплекта запасных частей и расходных материалов; обслуживания оператором; предоставлении руководств по техническому обслуживанию; инженерной, логистической и кадровой поддержки со стороны американского правительства и подрядчика; а также других связанных элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность страны-партнера в Европе.

В уведомлении отмечается, что продажа вертолетов улучшит возможности Вооруженных сил Боснии и Герцеговины по противодействию существующим и перспективным угрозам путем поддержки региональных и совместных с НАТО учений, защиты интересов национальной безопасности в горной и труднодоступной местности страны.

Вертолеты также позволят ВС Боснии и Герцеговины эффективнее поддерживать операции по ликвидации последствий стихийных бедствий, проводить поисково-спасательные операции и другие гуманитарные операции на территории страны, а также обучение пилотов.

Основным подрядчиком выбрана компания Leonardo Helicopters U.S. / AgustaWestland Philadelphia Corporation. В случае заключения компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.