Войти
Военное обозрение

«Адаптированы к действиям в сложных условиях»: ВСУ получили новые специализированные лодки местного производства

301
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинское Минобороны в рамках расширения парка маломерных плавсредств утвердило к эксплуатации в войсках новые специализированные лодки, включая ряд моделей местного производства.

Как утверждается, лодки предназначены для выполнения широкого спектра задач — от рейдовых операций до высадки групп в сложных гидрологических условиях. При этом конструктивно плавсредства адаптированы к действиям на ограниченных акваториях: плавнях, заиленных и каменистых участках и устьях рек. Это достигается за счет повышенной устойчивости к умеренному волнению, низкой осадки и довольно большой грузоподъемности.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, предназначенные для ВСУ плавсредства в зависимости от поставленных задач могут оснащаться средствами РЭБ, носовой турелью, эхолотами и мягкими топливными баками. В частности, лодки RIB производства украинской компании АQUASPIRIT совмещают жесткий алюминиевый корпус и надувные баллоны, что повышает плавучесть и маневренность судна в неблагоприятных условиях. В частности, модель Spirit 700, вмещающая до 11 бойцов, активно используется для рейдов, патрулей и скрытной доставки личного состава. Ранее на вооружение ВСУ было передано более ста единиц десантных катеров SHERP the SHUTTLE, оснащенных крупнокалиберными пулеметами Browning M2.

Серийный выпуск украинскими компаниями различной техники и вооружений красноречиво свидетельствует о том, что ВПК «незалежной» еще далек от полного уничтожения и вполне способен в некоторой степени удовлетворять потребности ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
B-2 Spirit
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 13:28
  • 1
В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»
  • 23.05 13:04
  • 2
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 23.05 12:58
  • 1
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
  • 23.05 12:08
  • 2
Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)
  • 23.05 12:06
  • 2
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии
  • 23.05 11:28
  • 1
Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок
  • 23.05 10:11
  • 8978
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 02:46
  • 1
В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
  • 23.05 02:39
  • 1
Американские ведомые дроны полетят летом
  • 23.05 02:03
  • 1
Ответ на "В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине"
  • 22.05 23:28
  • 0
По поводу "Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)"
  • 22.05 21:17
  • 0
Ответ на "Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)""
  • 22.05 21:07
  • 13
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 22.05 20:34
  • 4
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 22.05 11:24
  • 1
В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине