«Адаптированы к действиям в сложных условиях»: ВСУ получили новые специализированные лодки местного производства

Источник изображения: topwar.ru

Украинское Минобороны в рамках расширения парка маломерных плавсредств утвердило к эксплуатации в войсках новые специализированные лодки, включая ряд моделей местного производства.

Как утверждается, лодки предназначены для выполнения широкого спектра задач — от рейдовых операций до высадки групп в сложных гидрологических условиях. При этом конструктивно плавсредства адаптированы к действиям на ограниченных акваториях: плавнях, заиленных и каменистых участках и устьях рек. Это достигается за счет повышенной устойчивости к умеренному волнению, низкой осадки и довольно большой грузоподъемности.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, предназначенные для ВСУ плавсредства в зависимости от поставленных задач могут оснащаться средствами РЭБ, носовой турелью, эхолотами и мягкими топливными баками. В частности, лодки RIB производства украинской компании АQUASPIRIT совмещают жесткий алюминиевый корпус и надувные баллоны, что повышает плавучесть и маневренность судна в неблагоприятных условиях. В частности, модель Spirit 700, вмещающая до 11 бойцов, активно используется для рейдов, патрулей и скрытной доставки личного состава. Ранее на вооружение ВСУ было передано более ста единиц десантных катеров SHERP the SHUTTLE, оснащенных крупнокалиберными пулеметами Browning M2.

Серийный выпуск украинскими компаниями различной техники и вооружений красноречиво свидетельствует о том, что ВПК «незалежной» еще далек от полного уничтожения и вполне способен в некоторой степени удовлетворять потребности ВСУ.