"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии

ЦАМТО, 22 мая. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии.

Об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках выставки MILEX 2025 в Минске, сообщает ПРАЙМ.

"Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", – сказал А.Михеев.

Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции.