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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии

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Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 ВВС Беларуси.
Источник изображения: Википедия

ЦАМТО, 22 мая. Ремонт и модернизация самолетов МиГ-29, боевых машин пехоты БМП-2 являются крупнейшими совместными проектами предприятий ВПК России и Белоруссии.

Об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках выставки MILEX 2025 в Минске, сообщает ПРАЙМ.

"Наиболее крупными проектами по совместному продвижению российской продукции на мировой рынок можно назвать ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29, поставку авиадвигателей, ремонт и модернизацию боевых машин пехоты БМП-2, поставку противотанковых средств", – сказал А.Михеев.

Он отметил высочайший уровень сотрудничества между Россией и Белоруссией, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМП-2
Компании
ВПК РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
2 комментария
№1
23.05.2025 01:06
Рособоронимпорт обязать по тысяче новых БМД-2, остальное  бизнесок типа БТР Волат и МЗКТ с самосвалами-мусоровозками.
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№2
23.05.2025 12:06
3нш ?
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