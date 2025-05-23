К боевикам на чердак сквозь слуховое окно: как применяется в СВО ракета "Изделие 305"

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" показал на международной выставке вооружений MILEX 2025 полноразмерный макет легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) "Изделие 305Э". Боеприпас отличают высокие дальность применения, точность, не зависящая от расстояния до цели, а также универсальность. ТАСС — о новой "длинной руке" российской тактической авиации

Новинка в варианте для Воздушно-космических сил России уже успешно применяется в специальной военной операции. Так, в пресс-службе Ростеха рассказали ТАСС об уничтожении одним пуском "Изделия 305" одновременно и американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley, и переправы, через которую она шла. "Как говорится, одним выстрелом двух зайцев", — добавили в госкорпорации.

На все цели управа

Современные российские ударные вертолеты вооружены противотанковыми комплексами "Атака", "Штурм", "Вихрь" различных модификаций. Они ведут стрельбу ракетами с различными боевыми частями, способными поразить не только современную бронетехнику с динамической защитой, но и укрепления, личный состав противника. Сверхзвуковые боеприпасы способны доставать цели на расстоянии 6–8 км. Комплексы успешно применяются в ходе специальной военной операции вертолетами Ка-52 и Ми-28, на их счету множество уничтоженных танков и бронемашин Вооруженных сил Украины, включая хваленые западные образцы.

В марте 2019 года источники ТАСС в авиастроительном и оборонно-промышленном комплексах сообщили, что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит в свой арсенал новую ракету "Изделие 305" для круглосуточного поражения как бронетехники, так и железобетонных укреплений. По словам собеседников агентства, на тот момент боеприпас проходил боевые испытания в Сирии.

Впервые экспортный вариант новейшей управляемой ракеты класса "воздух — поверхность" был показан на форуме "Армия-2021" под названием "Изделие 305Э". Раскрыты были и ее характеристики: гарантированная дальность полета боеприпаса составляет 14,5 км с максимальной скоростью до 230 м/с. Масса ракеты — 105 кг, из них 25 кг приходятся на осколочно-фугасную боевую часть. Ракета оснащена тепловизионной головкой самонаведения. Создало боеприпас коломенское Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, в составе холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха).

В том же 2021 году легкая многоцелевая ракета "Изделие 305" была принята на вооружение. Боеприпас предназначен для применения модернизированными вертолетами Ми-28НМ и Ка-52М.

"Изделие 305" в бою

Дистанция, на которую бьет "Изделие 305", значительно превышает расстояние применения комплексов, которыми обладали летчики тактической авиации до появления новой ракеты. Это позволяет уничтожать в специальной военной операции неприятеля, не входя в зону действия его противовоздушной обороны (ПВО). "Противник на линии соприкосновения не имеет средств ПВО, способных работать на таких дистанциях. То есть вертолет, с которого выпущено "Изделие 305", не подвергнется ответной атаке", — рассказали ТАСС в "Высокоточных комплексах". Представители разработчика ракеты добавили, что военнослужащие, использующие ее в СВО, "исключительно положительно" отзываются о новом оружии.

В госкорпорации "Ростех" объяснили, что "Изделие 305" может поражать цели в нескольких режимах. Экипаж может выпустить ракету по примерным координатам цели, после чего "Изделие 305" полетит под управлением инерциальной навигационной системы. При приближении к заданной точке включит головку самонаведения и передаст телесигнал штурману-оператору, который определит цель и укажет ее ракете для поражения. Ракета может работать и в режиме "выстрелил и забыл", когда цель захватывается бортовой системой управления боеприпаса еще до пуска, а затем "Изделие 305" летит и поражает ее самостоятельно.

Макеты "Изделия 305Э" на пилоне вертолета Ми-28НЭ Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отметил в декабре 2024 года, что в ходе боевого применения не было зафиксировано ни одного случая подавления канала связи ракеты с оператором средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом создатели боеприпаса продолжают совершенствовать свое изделие, работая над расширением его возможностей и функционала.

"Скальпель" для врага

"Сегодня поступила задача по уничтожению пункта управления, связи противника, а также пункта пуска беспилотной авиации", — рассказал о применении "Изделия 305" штурман-оператор вертолета Ми-28НМ на видео, приведенном Минобороны России. "Изучил район полета, по месту и времени вывел вертолет. <...> Все штатно, без суеты. Произвели пуск. В полете ракеты опознал цель, навелся, и цель была благополучно уничтожена", — добавил военнослужащий, уточнив, что характерной особенностью ракеты является возможность управления ей в полете из кабины вертолета. "Этим занимается как раз штурман, в это время командир ведет пилотаж", — сообщил штурман-оператор.

"Изюминка у нее не только в дальности. <...> Главное, что она очень точная, это высокоточное оружие. Если ей передали координаты, она идет точно по ним. <...> Распознается цель, и даже если она будет двигаться, все равно ракета найдет эту цель и возмездие будет неотвратимо", — рассказал ТАСС представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха в ходе выставки вооружений MILEX 2025 в Белоруссии.

В "Высокоточных комплексах" уточнили, что перед пуском "Изделия 305Э" оператор вооружения может не наблюдать цель — к примеру, из-за облачности, — однако запустить ракету по ранее принятым координатам. "Но потом, подлетая к цели, картинка от тепловизора ракеты передается на борт вертолета. Вертолет может уйти в сторону, он находится вне зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов. И, видя картинку, пилот может корректировать [траекторию ракеты]", — объяснили ТАСС в холдинге, добавив, что оператор может даже поменять цель, если видит, что ситуация на поле боя изменилась.

Представитель разработчика отметил, что если при стрельбе из противотанковых комплексов предыдущего поколения вертолету было необходимо зависнуть и подсвечивать лазером цель, к которой летит управляемая ракета, то после пуска "Изделия 305" боевая машина может уйти в безопасное место. К тому же лазерному лучу мешают сложные метеоусловия — например, дымка. Защищенный канал управления нового легкого боеприпаса лишен этого недостатка.

"Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель — за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно", — приводила газета "Красная звезда" слова Бекхана Оздоева.

Виктор Бодров