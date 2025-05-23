«Превосходит российские и израильские комплексы»: Турция приняла на вооружение КАЗ Akkor 10

Турецкая компания Aselsan заявила, что вооружённые силы страны официально приняли на оснащение комплекс активной защиты Akkor 10, предназначенный для борьбы с противотанковым оружием, таким как ПТУР.

Как пояснил разработчик, данным КАЗ оснащаются не только новейшие серийные ОБТ Altay, но и Leopard 2A4 в ходе их модернизации. Кроме того, по контракту от 2024 года предусматривается интеграция Akkor 10 с более лёгкой бронемашиной, видимо, класса БМП (этот вариант, находящийся на стадии испытаний, получил обозначение Akkor KAMA).

Akkor 10 способен бороться с угрозами путём «жёсткого» (физическое устранение) и «мягкого» (с помощью средств РЭБ) поражения. Расставленная по периметру танка сеть радаров высокого разрешения обнаруживает приближающиеся боеприпасы, после чего КАЗ запускает «перехватчик», который детонирует рядом с целью, уничтожая её осколками.

Как утверждается, КАЗ обеспечивает охват на 360°, что позволяет противостоять нескольким угрозам одновременно и обеспечивает эффективную защиту верхней полусферы, являющейся наиболее уязвимой частью танка.

Испытания КАЗ Akkor Испытания КАЗ Akkor

В перечень средств «мягкого» поражения входят лазерные датчики предупреждения об атаке и «умные» дымовые гранаты, завеса от которых нарушает работу лазерных и инфракрасных систем наведения.

Akkor 10 способен работать в неблагоприятной окружающей среде, при дожде, пыли, снеге или в грязи, так как не имеет открытых оптических датчиков.

Новый КАЗ позиционируется национальной оборонкой как полноценный аналог лидирующей в настоящее время на мировом рынке израильской системы Trophy. При этом разработчик указывает, что этот «конкурирующий продукт» продемонстрировал эффективность на поле боя, но из-за своей конструкции несёт более высокий риск «сопутствующего ущерба» [например, может повредить корпус танка и расположенное на нём оборудование или нанести урон находящейся рядом с ОБТ пехоте].

ПУ для отстрела «перехватчиков» ПУ для отстрела «перехватчиков»

Российская «Арена-М», хотя и является «долгожителем», но до сих пор остаётся ограниченной в противодействии современным угрозам. Iron Fist от [израильской] Elbit предлагает более лёгкую конфигурацию, но имеет ограниченное развёртывание

- отмечают турецкие обозреватели.

По словам разработчика, «Akkor 10 превосходит зарубежные аналоги» за счёт «двухслойной архитектуры защиты» [«перехватчики» плюс РЭБ и дымовая завеса], способности отражать атаки сверху, низкого сопутствующего ущерба и универсальности платформы.

Программа Akkor была запущена в 2008 году одновременно с началом разработки танка Altay. Первый успешный перехват состоялся в 2010 году. Мелкосерийное производство было запущено в 2015 году. В 2024 году комплекс успешно прошёл квалификационные испытания под надзором Минобороны.