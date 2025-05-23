В тендере Минобороны Австрии примут участие истребители "Еврофайтер" Транш.4 и "Рафаль" F4

ЦАМТО, 22 мая. В тендере Минобороны Австрии по закупке новых истребителей для ВВС страны примут участие европейские истребители "Еврофайтер" Транш.4 и "Рафаль" F4.

По информации Infodefensa.com, новый самолет, приобретаемый для замены парка из 15 "Еврофайтер" Транш.1, должен быть двухдвигательным, что исключает участие третьего возможного европейского кандидата, JAS-39E/F "Грипен" шведской Saab, который изначально рассматривался, а также американского самолета пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", относительно которого (по совпадению) появились планы оснастить его в будущем двумя двигателями, что превратит его в новую модель под названием F-55.

Истребители "Еврофайтер" Транш.1 были поставлены Австрии в период с 2007 по 2009 гг. и не могут быть модернизированы для удовлетворения текущих потребностей ВВС страны, поэтому будут заменены.

Министерство обороны Австрии в качестве оправдания поиска замены пока еще не совсем устаревших самолетов также ссылалось на высокие эксплуатационные расходы и ограниченную универсальность имеющихся машин, особенно на их неспособность эффективно атаковать наземные цели.

По данным Armyrecognition.com, согласно выводам отчета Счетной палаты Австрии за 2020 год, эти самолеты не могут быть оснащены электроникой, датчиками и авионикой более современной версии Транш.4. Поэтому было принято решение снять их с эксплуатации и заменить новой моделью.

При таких условиях конкурировать в австрийской программе могут только последние версии истребителей "Еврофайтер" Транш.4 консорциума Eurofighter (в составе Airbus, BAE Systems и Leonardo) и "Рафаль" F4 компании Dassault Aviation.