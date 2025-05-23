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Техкульт

Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок

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Air Force One

Этот случай наверняка войдет в историю, как парадоксальный: крохотный ближневосточный эмират Катар предлагает самой могущественной стране мира — США — необычный подарок стоимостью в $400 млн. Речь идет о бывшем в употреблении роскошном «летающем дворце» Boeing 747-8, принадлежавшем ранее правящей династии Катара и которому предстоит временно выполнять функции… «борта №1» президента США.


Air Force One

Проблема в том, что основной поставщик президентских бортов Air Force One — концерн Boeing — выбился из графика по программе замены парка устаревших правительственных самолетов. Цена контракта — $4,8 млрд. По словам представителя ВВС США по закупкам Дарлина Костелло, сдача новых машин в эксплуатацию может состояться не раньше, через два года, а с учетом высоких требований заказчика (правительства США) — и того позже, в 2029 году.

Air Force One

Провозгласивший целью своего президентства «Сделать Америку снова великой», Дональд Трамп не стал отказываться от столь дорогого подарка. Однако тут не обошлось без проблем. Для введения в эксплуатацию «Борта № 1» одной роскоши недостаточно. Подаренный Boeing 747-8 необходимо оснастить несколькими системами связи, включая космическую, средствами ПРО, защищенной от электромагнитного импульса электроникой на случай обмена ядерными ударами, плюс оборудовать медицинский отсек.

Air Force One

А теперь самое главное. На все эти необходимые процедуры потребуются сотни миллионов долларов и не менее пяти лет. К тому времени Трамп покинет свой пост, а Boeing, наконец, полностью обновит устаревший парк бортов Air Force One.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
1 комментарий
№1
23.05.2025 11:28
Ай да Катар, ай да сукин сын!
0
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