МИД Китая требует от США прекратить обвинять РФ и КНР в космической угрозе

Как отметила официальный представитель дипведомства Мао Нин призвала американские власти на деле поддерживать прочный мир и безопасность

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти требуют от США прекратить безответственные обвинения в адрес РФ и КНР по поводу угрозы Соединенным Штатам в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда настаивал на мирном использовании космического пространства, выступал против гонки вооружений в космосе и размещения там оружия, - подчеркнула она на брифинге, комментируя очередное заявление властей США о "величайшей опасности" китайских и российских технологий для обороны Соединенных Штатов в космосе. - Мы настаиваем, чтобы американская сторона прекратила безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве, на деле поддерживала там прочный мир и безопасность".