Насколько опасна новая российская ракета класса "воздух – воздух" с ядерной боеголовкой? (Military Watch Magazine, США)

MWM: новая российская ракета класса "воздух – воздух" будет чрезвычайно опасна

ВКС России вводят в эксплуатацию первый класс ракет класса “воздух – воздух” с ядерной боеголовкой, пишет MWM. Предполагается, что это будет новый вариант ракеты Р-37М, которая может поражать цели на расстоянии до 400 километров. Они будут установлены на перехватчиках МиГ-31БМ.

Согласно докладу Разведывательного управления Министерства обороны США, Воздушно-космические силы России начали вводить в эксплуатацию первый класс ракет класса “воздух – воздух” с ядерной боеголовкой. Хотя конкретных сведений практически нет, ожидается, что это будет новый вариант ракеты Р-37М — впервые представленной в середине 2010-х годов. Р-37М несет очень большую боеголовку весом 60 килограммов — примерно втрое большую, чем обычные ракеты класса “воздух – воздух”. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для установки миниатюрной ядерной боеголовки.

При запуске с больших высот и на высоких скоростях с перехватчиков МиГ-31БМ ракета может поражать цели на расстоянии до 400 километров. Р-37М — быстрейшая в мире ракета класса “воздух – воздух” со скоростью 6 Махов и вторая по дальности, уступая лишь китайской PL-XX. Она достаточно маневренна, чтобы перехватывать небольшие истребители. Комбинирование ядерных боеголовок с Р-37М позволит одному российскому истребителю или перехватчику нейтрализовать эскадрильи противника, целые группы крылатых ракет или крупные рои беспилотников — при этом каждый перехватчик МиГ-31БМ или истребитель Су-35 способен нести четыре ракеты.

Развертывание ракет класса “воздух – воздух” с ядерными боеголовками вписывается в обширную тенденцию в Вооруженных силах России к использованию ядерных средств для асимметричного противодействия гораздо более многочисленным силам противника в лице НАТО. Вариант Р-37М в ядерном исполнении может оказаться особенно полезен против самолетов-невидимок, таких как F-35, развернутых Западным блоком и союзными государствами в значительных и постоянно растущих количествах вдоль европейских, арктических и дальневосточных границ страны.

Хотя российские радары могут испытывать трудности с захватом цели на F-35 с больших дистанций, достаточных для поражения такого истребителя на большом расстоянии, размещение ракет класса “воздух – воздух” в ядерном исполнении снижает потребность в точности, при этом большой радиус взрыва и более широкий электромагнитный импульс потенциально весьма эффективны против таких целей.

Р-37М прошла обширные боевые испытания на Украине и получила весьма положительную оценку как российских, так и западных экспертов. Ракета развернута в основном на перехватчиках МиГ-31БМ, которые развивают самую высокую крейсерскую скорость среди всех боевых самолетов мира и несут крупнейшие и мощнейшие комплекты датчиков во всей российской боевой авиации.