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Военное обозрение

Американские военные призывают Конгресс активизировать закупку самолётов-заправщиков и транспортников из-за их нехватки

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство ВМС США призывает Конгресс ускорить закупку самолётов-заправщиков KC-130J, так как имеющиеся у них самолёты лишь на 40 процентов способны выполнять свои миссии, пишет издание Breaking Defense.

По словам начальника резерва ВМС вице-адмирала Нэнси Лакор, чтобы заменить по плану к 2030 году устаревшие грузовые самолёты и самолёты-заправщики, Конгресс должен давать добро на поставки ВМС до шести самолетов в год.

Вице-адмирал отметила, что средний возраст самолетов этого типа составляет 34 года и они сталкиваются с трудностями из-за устаревших деталей и высоких эксплуатационных расходов.

К 2030 году планировалось приобрести 32 самолета. Мы получили один в 2024 финансовом году и два в 2025 году. Но прямо сейчас, в ближайшие годы, нам нужно рассчитывать на шесть самолётов в год, чтобы достичь того, чего мы хотим

- заявила Лакор, выступая перед конгрессменами.

KC-130J же, помимо прочего, оснащен более совершенными системами управления полетом, которые повышают живучесть самолёта - в том числе системой средств противодействия AN/ALE-47, системой предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-47 и приемником радиолокационного предупреждения AN/ALR56M.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AN/AAR-47
AN/ALE-47
C-130
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