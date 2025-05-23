Американские военные призывают Конгресс активизировать закупку самолётов-заправщиков и транспортников из-за их нехватки

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Руководство ВМС США призывает Конгресс ускорить закупку самолётов-заправщиков KC-130J, так как имеющиеся у них самолёты лишь на 40 процентов способны выполнять свои миссии, пишет издание Breaking Defense.
По словам начальника резерва ВМС вице-адмирала Нэнси Лакор, чтобы заменить по плану к 2030 году устаревшие грузовые самолёты и самолёты-заправщики, Конгресс должен давать добро на поставки ВМС до шести самолетов в год.
Вице-адмирал отметила, что средний возраст самолетов этого типа составляет 34 года и они сталкиваются с трудностями из-за устаревших деталей и высоких эксплуатационных расходов.
- заявила Лакор, выступая перед конгрессменами.
KC-130J же, помимо прочего, оснащен более совершенными системами управления полетом, которые повышают живучесть самолёта - в том числе системой средств противодействия AN/ALE-47, системой предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-47 и приемником радиолокационного предупреждения AN/ALR56M.