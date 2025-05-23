Характеристики перспективного БМП "Курганец-25" подтверждаются в ходе испытаний - "Высокоточные комплексы"

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, сообщили "Интерфаксу" в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - сказал представитель холдинга на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.