Сенатор Грэм предупредил, что рассчитывающие на сотрудничество с РФ в энергетике страны могут просчитаться

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что страны, которые продолжают энергетическое сотрудничество с Россией, поддерживая российскую экономику, могут ошибаться, поскольку, по его мнению, Кремль не хочет урегулирования украинского конфликта.

"Подавляющее большинство членов сената США придерживаются мнения, что (президент РФ Владимир - ИФ) Путин избегает реальных переговоров, потому что считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это было бы серьезным просчетом, который мог бы повлиять на Китай и другие страны, продолжающие поддерживать экономику Путина, основанную на нефти", - написал Грэм в соцсети Х по итогам встречи с послом КНР в США Се Фэном.

По словам сенатора, беседа коснулась "не только торговли, но и войны между Россией и Украиной".

"Посол напомнил мне, что изначально позиция Китая заключалась в установлении мира путем диалога, и я сказал ему, что согласен с этой концепцией", - отметил Грэм, сделав вывод: "Я надеюсь, что у нас может получиться настоящий диалог, который был невозможен, когда дело касалось Путина".

Как сообщалось, Грэм выступил одним из соавторов законопроекта, предусматривающего введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня на Украине.