Эксперт Коротченко: Пентагон требует денег на милитаризацию космоса, обвиняя РФ

Минобороны США ранее выступило с утверждением, что Москва якобы ведет разработку орбитального спутника для перевозки ядерного оружия

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны США, обвиняя Россию в разработке спутника для перевозки ядерного оружия, пытается выбить дополнительное финансирование на проекты по милитаризации космоса. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Пентагон выступил с утверждением, что Россия якобы ведет разработку орбитального спутника, предназначенного для перевозки ядерного оружия. Кроме того, в Пентагоне утверждают, что РФ якобы ведет разработку противокосмических систем, включая противоспутниковое оружие.

"Обвинение представителей космического командования США носит конъюнктурный характер и преследует цель демонизации Москвы с точки зрения выбивания дополнительных средств в бюджет тех американских корпораций, которые планируют реально милитаризацию космического пространства", - сказал Коротченко.

Он указал, что в рамках концепции системы ПРО Golden Dome, объявленной президентом США Дональдом Трампом, американцы планируют в ближайшие десятилетия разработать и разместить на околоземной орбите орбитальные платформы-перехватчики.

"Они будут оснащены новыми типами оружия, в том числе на новых физических принципах для того, чтобы обеспечить защиту североамериканского континента и территории Соединенных Штатов от ударов межконтинентальных баллистических ракет потенциального противника. В этой связи, конечно же, определенные заявления о том, что Москва уже разместила средства перехвата в космосе, как раз идеально ложатся на эту концепцию с точки зрения выбивания дополнительных средств из Конгресса на финансирование указанных типов работ американскими корпорациями", - добавил Коротченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил он. По словам замминистра, здесь нет "какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности".