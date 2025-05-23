Делегация ВМФ РФ приняла участие в военно-морской выставке LIMA 2025 в Малайзии

Делегация Военно-морского флота (ВМФ) России приняла участие в Международной военно-морской выставке LIMA 2025, которая проходит на острове Лангкави в Малайзии. Об этом 22 мая сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 21 мая зашел в порт Лангкави с неофициальным визитом. Данный отряд стал на якорь на внешнем рейде острова, где принял участие в торжественной церемонии открытия выставки.

«Должен отметить, что Россия — одна из немногих стран, которая представила здесь два корабля. Если говорить о наших кораблях, о том впечатлении, которое они оставили вчера у всех участников морской части открытия. <…> Впечатление было самое замечательное», — заявил глава российской делегации, заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев.

В ходе выставки он встретился с заместителем министра обороны Малайзии и командующим национальными Военно-морскими силами Мохамедом Халедом Нордином. Стороны обсудили перспективы российской-малайзийского сотрудничества в военно-морской области и отметили активное развитие связей между моряками двух стран.

17-й Международный морской и авиационный салон LIMA 2025 является ведущим событием в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выставка подчеркивает важность международного сотрудничества в области обороны, предоставляя уникальную возможность для демонстрации новейших технологий, заключения контрактов и обсуждения вопросов безопасности в море.

В пресс-службе Тихоокеанского флота 22 апреля сообщили о том, что экипажи кораблей ТОФ завершили программу делового захода в порт Читтагонг и провели военно-морские учения совместно с Военно-морскими силами Республики Бангладеш.