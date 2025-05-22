Оборонный показ: более 30 стран приняли участие в выставке вооружений в Минске

Российские производители впервые за рубежом представили боевой модуль «Охотник» и ЗРК «Панцирь-СМД-Е»

Боевой модуль «Охотник» и зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» с ракетами ближнего перехвата для борьбы с дронами были впервые показаны за пределами России. Премьера новой техники состоялась в рамках XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025, открывшейся 21 мая в Минске. Эксперты отмечают, что большинство образцов вооружения были модернизированы с учетом опыта спецоперации на Украине.

Более 150 компаний

В этом году в выставке MILEX 2025 представили свою технику более 150 компаний Белорусии, России, Индии, Пакистана, Ирана и Китая. Количество производителей, которые принимают участие в форуме, в полтора раза больше, чем два года назад. Они продемонстрировали около 200 новых разработок. По предварительным данным, в выставке приняло участие больше 50 официальных делегаций из 30 стран мира.

На MILEX 2025 широко представлена военная техника российского оборонно-промышленного комплекса — Ростеха, концернов «Алмаз-Антей», «Калашников», «Уралвагонзавод» и других.

На стенде концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех демонстрируется макет дистанционно-управляемого боевого модуля (БМ) «Охотник». Он предназначен для дистанционного наблюдения и ведения огня. Модуль состоит из пулемёта 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм, средств наблюдения, прицеливания, стабилизации и управления огнем.

Макет дистанционно управляемого модуля «Охотник» на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: Уралвагонзавод

Военнослужащий ведет огонь из модуля дистанционно, находясь в безопасном месте. Причем устранение осечек тоже производится удаленно — без риска для жизни бойца.

Пулемет стабилизирован в двух плоскостях, что позволяет вести огонь в движении на скорости до 20-30 км/ч. Прицельная дальность по движущимся целям — до 1 км. Ночью прицеливание ведется по тепловизионному, а днем телевизионному каналу.

Новый модуль в сухопутной версии можно устанавливать на гусеничной, колесной технике, использовать как стационарную огневую точку, также есть и морской вариант.

— За последнее время предприятие отгрузило в эксплуатацию партию боевых модулей «Охотник», — рассказал генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев. — В настоящий момент ведётся активная адаптация данного изделия на сухопутные средства — как на колёсные, так и на гусеничные. Модули уже размещены на ряде объектов.

По его словам, сейчас востребована морская версия «Охотника» — двухплоскостная стабилизированная платформа «Нарвал». Специалисты ВМФ России отмечают ее эффективность при борьбе с безэкипажными катерами противника.

Макет экспортного модернизированного танка Т-90МС на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: Уралвагонзавод

«Уралвагонзавод» представил на выставке и другие современные образцы техники своего производства. В частности, экспортный модернизированный танк Т-90МС, оснащенный цифровой системой управления огнем и новейшими защитными комплексами, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ) на шасси основного танка Т-90.

— УБИМ должна обеспечить эвакуацию бронированной техники, проделывание проходов на пересеченной местности и оказание технической помощи танкам как в обороне, так и в наступлении, — рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Он отметил, что представленные на выставке боевые машины модернизированы с учетом опыта СВО и несут и дополнительные системы РЭБ для защиты от дронов.

Новые и проверенные образцы

Впервые специалистам и широкой общественности показали новейшую разработку — радиолокационную станцию ОВП БЗ, сообщил «Известиям» представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Ранее «Известия» писали, что она способна обнаруживать средние БПЛА на дальности не менее 7,5 км. Вес и габариты новой станции позволяют крепить ее на фасадах зданий и перевозить даже на небольших транспортных средствах.

Радиолокационная станция ОВП БЗ Источник изображения: Фото: ЦКБ аппаратостроения «Высокоточных комплексов»

— Впервые в Республике Беларусь продемонстрирован новейший зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», ракеты ближнего перехвата ТКБ-1055, — рассказал «Известиям» представитель холдинга «Высокоточные комплексы».

Кроме того, в экспозиции компании представлена пусковая установка противотанкового комплекса «Корнет» с дистанционным пультом управления. И две ракеты — управляемая 9М134 «Булат» и авиационная управляемая Х-БПЛА.

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт

Также гости выставки смогли познакомиться с зарекомендовавшей себя в боевых условиях техникой — оперативно-тактическим комплексом «Искандер-Э», боевой машиной для отделений переносных зенитных комплексов «Гибка-С» и «Верба».

Кроме того, показали легкую многоцелевую управляемую ракету 305 в экспортном варианте — она предназначена для сверхточного уничтожения широкой номенклатуры целей и хорошо себя зарекомендовала в ходе СВО. Помимо этого, в экспозиции холдинга выставили носимый комплект средств автоматизации из состава «Планшет-А», позволяющий управлять артиллерийским огнем.

Кроме того, «Высокоточные комплексы» демонстрируют боевую машину пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты, легкий плавающий танк 2С25М и бронетранспортер БТ-3Ф.

«Калаш» в мультикаме

Концерн «Калашников» представил на форуме целую линейку нового стрелкового оружия, в том числе автоматы АК-12К (укороченный) и АК-12СК (малогабаритный) калибра 5,45. Директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что новинки уже поставляются заказчикам.

Стенд концерна «Калашников» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: Концерн «Калашников»

— Мы отгрузили первую партию новейших укороченных АК-12К заказчику по государственному контракту 2025 года, — рассказал Алан Лушников. — Отмечу, по его запросу автоматы изготовлены в расцветке «Мультикам», которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года. Такая универсальная расцветка для штурмового автомата продиктована опытом его активного применения в зоне проведения специальной военной операции, где максимально эффективная маскировка бойцов и их оружия в разных условиях жизненно необходима.

Новые автоматы вызвали большой интерес у гостей выставки, а также у белорусских спецназовцев и сотрудников органов правопорядка.

Стенд концерна «Калашников» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Польшаков

АК-12К спроектировали с учетом пожеланий десантников получить более компактный автомат, в частности, для штурмовых действий.

Малогабаритный АК-12СК разработан для бойцов, которые должны вступать в стрелковый бой только в крайнем случае, — это экипажи бронетанковой техники, расчеты орудий, летчики, операторы БЛА. В комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС) — раньше они к штатным автоматам не прилагались.

«Бук» по-белорусски

Ожидаемо внушительная экспозиция у хозяев выставки. Белоруссия представила ракетные комплексы, средства связи, дроны, системы РЭБ и ПВО.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ-2К» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Белорусский ЗРК «Бук-МБ-2К» — результат глубокой модернизации знаменитого ЗРК «Бук-М1». Система сохранила проверенную конструкцию, но получила современные электронику, ракеты и возможности интеграции в единую систему ПВО. Новые боеприпасы дают большую зону поражения воздушных целей и возможность взаимодействия с современной РЛС, — рассказал Дмитрий Корнев.

Системы ЗРК обладают улучшенной стойкостью к РЭБ противника и обеспечивают автоматический режим сопровождения целей. Минимальное время развертывания — 5 минут.

Богдан Степовой