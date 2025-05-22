Войти
ixbt.com

«Мы дадим свой ответ Starlink». Глава Роскосмоса анонсировал «Рассвет» — российский низкоорбитальный спутниковый интернет

206
0
0
Низкоорбитальный спутниковый интернет.
Низкоорбитальный спутниковый интернет.
Источник изображения: Бюро 1440

Космические аппараты «Рассвета» создает «Бюро 1440»

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», создаваемая «Бюро 1440», станет российским ответом на американскую систему Starlink от SpaceX — компании Илона Маска.

Мы дадим свой ответ Starlink с проектом "Рассвет" [от] "Бюро 1440". У нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь, — сказал Дмитрий Баканов.

Ранее генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков сообщил, что к 2027 году планируется запуск более 250 низкоорбитальных спутников отечественного производства. А вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что ввод в эксплуатацию отечественной низкоорбитальной группировки спутников планируется на конец 2026 — начало 2027 года.

Согласно данным официального сайта «Бюро 1440», система обеспечит скорость до 1 Гбит/с при задержке сигнала до 70 мс.

По состоянию на 4 мая 2025 года SpaceX запустила на орбиту 8445 спутников, из которых 6603 активно работают для обеспечения глобального интернета.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У