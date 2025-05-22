«Мы дадим свой ответ Starlink». Глава Роскосмоса анонсировал «Рассвет» — российский низкоорбитальный спутниковый интернет

Космические аппараты «Рассвета» создает «Бюро 1440»

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», создаваемая «Бюро 1440», станет российским ответом на американскую систему Starlink от SpaceX — компании Илона Маска.

Мы дадим свой ответ Starlink с проектом "Рассвет" [от] "Бюро 1440". У нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь, — сказал Дмитрий Баканов.

Ранее генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков сообщил, что к 2027 году планируется запуск более 250 низкоорбитальных спутников отечественного производства. А вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что ввод в эксплуатацию отечественной низкоорбитальной группировки спутников планируется на конец 2026 — начало 2027 года.

Согласно данным официального сайта «Бюро 1440», система обеспечит скорость до 1 Гбит/с при задержке сигнала до 70 мс.

По состоянию на 4 мая 2025 года SpaceX запустила на орбиту 8445 спутников, из которых 6603 активно работают для обеспечения глобального интернета.