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Техкульт

В Британские ВВС поступают первые РЭБ-дроны StormShroud для борьбы с радарами противника

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StormShroud

Как сообщают Королевские ВВС Великобритании, уже скоро к ним на вооружение поступят беспилотные постановщики помех StormShroud для борьбы с РЛС противника и поддержки своих истребителей F-35B и Typhoon.

Эпоха автономных истребителей (они пока находятся в разработке) еще не наступила. StormShrod — это автономная платформа, летящая впереди ударных эскадрилий и предназначенная для прорыва ПВО противника. Первая машина, как только она будет готова к эксплуатации, войдет в состав 216-й эскадрильи на базе Уоддингтон в Линкольншире.

StormShroud

Технически, StormShroud — это БПЛА на базе беспилотника Tekever AR3 с неподвижным крылом, запускаемого с катапульты. Размах крыла — 3,5 м, длина — 1,9 м, дальность полета — до 100 км, полезная нагрузка — 25 кг. Вес бортовой системы постановки помех — 2,5 кг, в ее состав входят миниатюрный генератор и специальные приемопередающие модули. Находясь в воздухе, StormShroud ослепляет радары противника, заполняя их экраны отметками ложных целей, в то время как реальные боевые самолеты прорываются к объектам, подлежащим уничтожению. Дрон летит с помощью электродвигателя со скоростью 90 км/ч и может держаться в воздухе до 16 часов. Проблема состоит в том, что это втрое меньше минимальной скорости F-35 (чуть более 220 км/ч), поэтому дроны придется запускать сильно заранее.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
БПЛА
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