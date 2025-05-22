МО Белоруссии и Тульский оружейный завод договорились о поставках боеприпасов

Контракт подписан во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии и Тульский оружейный завод в ходе XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 подписали контракт на поставку боеприпасов для вооруженных сил республики.

"Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

В выставке в 2025 году принимают участие Белоруссия, Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия. Как отмечали организаторы мероприятия, количество представленных компаний в этом году в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. В экспозиции широко представлены организации ОПК Российской Федерации, среди них в том числе Ростех, концерны "Алмаз-Антей", "Калашников", "Уралвагонзавод" и группа компаний "Беспилотные системы".

Выставка в Минске продлится с 21 по 24 мая.