Эксперт Безруков призвал доработать правовую базу в гособоронзаказе с учетом реалий

Это связано с появлением поставщиков Министерства обороны, которые не работают в рамках государственного оборонного заказа и чья продукция не является вооружением, военной и специальной техникой, указал председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Нормативно-правовая база в сфере государственного оборонного заказа нуждается в доработке в связи с появлением поставщиков армии, продукция которых формально может не являться вооружением или военной техникой. Об этом сообщил председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"На сегодняшний день знаменитые китайские "Мавики" (дроны, которые используются для разведки - прим. ТАСС) - это игрушка, а искусственный интеллект, который распознает цели на поле боя - это сельскохозяйственное программное обеспечение. Это создает громадное количество разнообразных правовых коллизий. В частности, уже российские регулирующие органы обращают внимание на работу как бы вне правового поля компаний - поставщиков Министерства обороны, которые не работают в рамках государственного оборонного заказа и чья продукция не является вооружением, военной и специальной техникой", - сказал он на сессии "Суверенное развитие российского правопорядка: новые подходы".

По его словам, на данный момент подобные компании находятся в серой зоне. "Компании работают в условиях правового вакуума, используя "костыльные" решения", - пояснил Безруков ТАСС.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая. Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и в предыдущие годы, он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.