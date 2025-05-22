Войти
ТАСС

Эксперт Безруков призвал доработать правовую базу в гособоронзаказе с учетом реалий

178
0
0
Гособоронзаказ
Гособоронзаказ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Это связано с появлением поставщиков Министерства обороны, которые не работают в рамках государственного оборонного заказа и чья продукция не является вооружением, военной и специальной техникой, указал председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Нормативно-правовая база в сфере государственного оборонного заказа нуждается в доработке в связи с появлением поставщиков армии, продукция которых формально может не являться вооружением или военной техникой. Об этом сообщил председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"На сегодняшний день знаменитые китайские "Мавики" (дроны, которые используются для разведки - прим. ТАСС) - это игрушка, а искусственный интеллект, который распознает цели на поле боя - это сельскохозяйственное программное обеспечение. Это создает громадное количество разнообразных правовых коллизий. В частности, уже российские регулирующие органы обращают внимание на работу как бы вне правового поля компаний - поставщиков Министерства обороны, которые не работают в рамках государственного оборонного заказа и чья продукция не является вооружением, военной и специальной техникой", - сказал он на сессии "Суверенное развитие российского правопорядка: новые подходы".

По его словам, на данный момент подобные компании находятся в серой зоне. "Компании работают в условиях правового вакуума, используя "костыльные" решения", - пояснил Безруков ТАСС.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая. Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и в предыдущие годы, он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У