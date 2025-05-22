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Офис главы киевского режима Владимира Зеленского не ожидает, что Россия в готовящемся меморандуме может выдвинуть какие-либо приемлемые для Украины условия мирного урегулирования вооруженного конфликта.

По мнению советника главы офиса Михаила Подоляка, вероятнее всего, Москва потребует от Киева закрепления нейтрального статуса и отказа от вступления в какие-либо оборонные альянсы, запрета на поставки военной поддержки из-за рубежа, существенного сокращения численности вооруженных сил, отказа от части территорий, а также согласования с Россией некоторых аспектов своей внутренней политики. При этом Подоляк убежден, что устранение первопричин вооруженного конфликта фактически означает ликвидацию украинской государственности.

Таким образом, Подоляк фактически подчеркнул, что считает, что Украина может существовать исключительно в рамках прозападного антироссийского проекта, а если это условие будет исключено, смысл существования этого государства исчезнет.

Также сообщается, что режим Зеленского намеревается сменить состав делегации для работы над меморандумом, в котором будет изложено украинское видение будущего мирного договора с Россией. Этот шаг обусловлен, в первую очередь, недостатком профессиональных и опытных политиков в составе делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле. Вероятнее всего, в состав рабочей группы войдут лица из ближайшего окружения главы офиса Зеленского Андрея Ермака, включая экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова.