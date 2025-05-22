Сергей Лавров: все вопросы с поставками оружия в Армению и их оплатой урегулированы

ЦАМТО, 21 мая. Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эпизоды с оплатой поставок и с несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня. Мы урегулировали этот вопрос. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует", – заявил С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Глава МИД РФ, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. "В этой ситуации мы не можем выполнять в срок все свои обязательства, но даже в этой обстановке, целый ряд систем… они передаются, и мы эту практику будем продолжать", – пояснил министр.

"Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие", – отметил С.Лавров.

Комментарий ЦАМТО

Армения достаточно длительное время приобретала вооружения у России в рамках ОДКБ по льготным внутрироссийским ценам (в основном из состава ВС РФ). Кроме того, Россия передавала часть вооружений ВС Армении на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования.

Однако Вторая Карабахская война осенью 2020 года (27 сентября - 9 ноября) привела к колоссальным потерям военной техники, состоявшей на вооружении ВС Армении.

По оценке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, по состоянию на 26 октября 2020 года, стоимость уничтоженной и взятой в качестве трофеев военной техники ВС Армении превысила 2,7 млрд. долл.

Безусловно, оценить эту цифру с высокой степенью достоверности невозможно, но однозначно можно утверждать, что боеспособности ВС Армении был нанесен колоссальный ущерб.

В условиях потери огромного количества военной техники в ходе конфликта с Азербайджаном осенью 2020 года, Россия могла бы достаточно быстро, с использованием, в том числе, мощностей армянского ОПК (создавая тем самым и дополнительные рабочие места в Армении) компенсировать Еревану уничтоженные и захваченные Азербайджаном ВиВТ, причем, как уже было сказано выше, по льготным ценам и по долгосрочным кредитам. Однако в последующие годы после конфликта руководство Армении сначала завуалировано, а затем отрыто стало дрейфовать в сторону Запада. Таким образом, возможность быстрого восстановления парка военной техники в сотрудничестве с Россией была упущена.