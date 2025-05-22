Начальник штаба ОДКБ назвал оснащение войск организации современным оружием приоритетом

Андрей Сердюков принял участие в мероприятиях 12-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Оснащение войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является приоритетом для председательства Киргизии в 2025 году. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович сообщил, что в среду в Минске Сердюков по приглашению министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина принял участие в мероприятиях 12-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025. "Начальник Объединенного штаба также отметил, что оснащение войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой является одним из приоритетов председательства Киргизской Республики в организации в 2025 году", - сообщил Щегрикович по итогам участия Сердюкова в мероприятиях.

После посещения экспозиции Сердюков отметил, что выставка MILEX-2025 способствует дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества между государствами - членами ОДКБ. "В настоящее время в организации продолжается разработка и совершенствование нормативной правовой базы, реализуются практические мероприятия долгосрочных программ и планов по оснащению войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами", - рассказал Щегрикович.

Сердюков также выразил признательность руководству Минобороны Белоруссии и организаторам международной выставки за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения, добавил пресс-секретарь.

Выставка в Минске продлится с 21 по 24 мая.