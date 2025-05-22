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Военное обозрение

Будут отвечать за передний край обороны: Индия экстренно закупила российские ракеты РВВ-СД

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Источник изображения: topwar.ru

Су-30МКИ ВВС Индии

После воздушных сражений с Пакистаном, проходивших в начале мая, индийское командование подвело итоги и решило нарастить боевой потенциал своей авиации, идя проверенной дорогой – за счёт экстренных закупок.

Как указывается в издании IDRW, фронтовые истребители МиГ-29UPG и Су-30МКИ начали получать на вооружение новейшие УРВВ российского производства РВВ-СД («Изделие 170-1»):

РВВ-СД превосходит предыдущие модели благодаря многорежимному наведению, новейшим цифровым технологиям, передовым материалам и высокопроизводительным компонентам.

Источник изображения: topwar.ru

РВВ-СД

Ключевые усовершенствования включают в себя увеличенную дальность, повышенную точность и вероятность обнаружения цели, большую устойчивость к помехам и способность работать в любое время суток и в любых природных условиях.

Наведение на цель осуществляется с помощью ИНС с радиокоррекцией на среднем участке полёта, на конечной траектории в работу включается активная радиолокационная ГСН 9Б-1103М. Радиус поражения составляет до 110 км, что существенно дальше, чем 80 км у Р-77. РВВ-СД в состоянии уничтожать высокоманевренные цели за счёт повышенной устойчивости к перегрузкам (до 12 g).

Источник изображения: topwar.ru

РВВ-СД появились в арсенале ВВС Индии через каналы экстренных закупок для удовлетворения срочных оперативных потребностей, поскольку в регионе продолжает расти напряжённость, что требует средств надёжного сдерживания

- говорится в издании.

По словам автора, РВВ-СД будет использоваться индийскими самолётами российского происхождения на переднем крае, отвечая за сдерживание первого удара неприятеля. Но она рассматривается как временная мера, пока её не заменит национальная УРВВ Astra MkI, уже принятая на вооружение, и более совершенная версия Astra MkII, находящаяся в разработке.

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Страны
Индия
Пакистан
Продукция
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
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