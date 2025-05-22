NASA завершило формирование международной группы партнёров для предстоящей лунной миссии Artemis II

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Американское космическое агентство подписало соглашение с Национальной комиссией Аргентины по космической деятельности (CONAE) о включении кубсата ATENEA в состав полезной нагрузки миссии Artemis II. Этот шаг завершает процесс отбора всех четырёх международных партнёров, чьи спутники отправятся к Луне вместе с пилотируемым кораблём Orion, говорится на сайте NASA.

Сообщается, что аргентинский аппарат займётся изучением радиационного фона в дальнем космосе, сравнивая эффективность разных типов защиты. Дополнительные задачи включают спектральный анализ космического излучения, сбор навигационных данных GPS и тестирование дальней космической связи.

Как говорится в материале, полученная информация поможет оптимизировать проектирование будущих межпланетных экспедиций.

Партнёрами NASA в этом проекте также стали Германский центр авиации и космонавтики, Корейский институт аэрокосмических исследований и Космическое агентство Саудовской Аравии. Их аппараты, как и аргентинский кубсат, будут доставлены этим летом в Космический центр Кеннеди во Флориде для интеграции с адаптером ракеты-носителя SLS.

После выхода в космос кубсаты отделятся от носителя для проведения запланированных исследований околоземного пространства. Тем временем экипаж пилотируемого корабля Orion продолжить десятидневный полёт к Луне и обратно.

Напомним, что американская программа Artemis предусматривает постепенное освоение лунного пространства – от первых пилотируемых облётов вокруг естественного спутника Земли до создания постоянной базы на его поверхности.