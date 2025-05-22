Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)

NYT: Трамп развернул курс в отношении России на 180 градусов

Трамп полностью изменил курс в отношении России: он больше не собирается давить на нее санкциями, а напротив, хочет развивать сотрудничество, пишет The New York Times. При этом с основными требованиями Кремля к Киеву Белый дом согласился, а НАТО фактически расколота.

Дэвид Сэнгер (David E. Sanger), Джонатан Суон (Jonathan Swan), Мэгги Хаберман (Maggie Haberman), Майкл Швирц (Michael Schwirtz)

Трамп, по-видимому, не склонен поддерживать стремление европейцев ввести новые санкции против России; скорее всего, ему не терпится заключать с ней деловые сделки.

В течение нескольких месяцев президент Трамп угрожал прекратить свое участие в бесплодных переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной.

После телефонного разговора, состоявшегося в понедельник между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, похоже, что эту угрозу американский президент и собирается исполнить. Сейчас главный вопрос состоит в том, свернет ли он также трехлетний проект Америки по поддержке Украины – молодой демократии, которую Трамп часто обвинял в том, что она сама виновата в продолжающемся вооруженном конфликте.

Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам после разговора с Путиным, что Россия и Украина должны будут сами найти путь к миру. Это произошло всего через несколько дней после его же заявления о том, что только он и Путин могут добиться заключения соглашения. По словам шести чиновников, знакомых с ходом обсуждения, он также отказался от собственных угроз давить на Россию вместе с европейцами, что подразумевало бы введение новых санкций. Они рассказали об этом на условиях анонимности.

Их рассказ проливает дополнительный свет на решение Трампа умыть руки и отстраниться от процесса установления мира, которого он сам ранее обещал достичь за 24 часа. И, если он снова не изменит курс, события понедельника дали Путину именно то, чего он хотел: не только прекращение американского давления, но и глубокий раскол внутри НАТО – между американцами и их традиционными европейскими союзниками, которые заявляют, что в любом случае продолжат вводить санкции.

Для многих решение Трампа не стало неожиданностью — первыми звоночками стали его скандальная встреча с Зеленским в Овальном кабинете, попавшая на телекамеры, а затем отставка американского посла в Киеве.

“Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на жертву, то есть Украину, а не на Россию, — написала Бриджит Бринк, бывший посол и давняя сотрудница дипломатической службы, покинувшая Киев в прошлом месяце. — Мир любой ценой — это вовсе не мир, а умиротворение”.

Но Трамп вдруг обнаружил, что у него не получается добиться мира любой ценой, потому что Путин отверг его предложения. Даже после того, как министр обороны Пит Хегсет заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО и должна забыть про возвращение всех занятых Россией территорий (это часть требований Путина), выяснилось, что для перемирия этого мало.

Излюбленной стратегией Трампа является финансовое давление: он постоянно угрожает пошлинами и санкциями как союзникам, так и противникам. Но в заявлении для The New York Times представитель Белого дома отметил, что на этот раз все было по-другому. Чиновник, пожелавший остаться неназванным и которому известно содержание телефонных разговоров президента, заявил, что дополнительные санкции против России помешают развитию бизнеса, а президент хочет увеличить экономические возможности для американцев.

Американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, отвечают критикам, что существующие санкции в отношении России, большая часть из которых была введена после начала конфликта в 2022 году, остаются в силе, как и передача разведданных Украине.

“Когда Владимир Путин проснулся сегодня утром, пакет санкций, введенный с самого начала конфликта, как был, так и остался”, — заявил Рубио комитету сената по международным отношениям во вторник, добавив, что Украина по-прежнему получает оружие от США и их союзников.

Трамп, настаивал он, “пытается положить конец кровопролитной и дорого обходящейся войне, в которой ни одна из сторон не может победить”.

Однако подтекст разговора Трампа с Зеленским и европейцами заключается в том, что эпоха американской дипломатической активности, новых вооружений для Украины и экономических санкций против России вот-вот закончится. Несколько европейских чиновников заявили, что посыл, который они уловили из этого звонка, заключается в следующем: им не следует ожидать, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к ним в оказании дополнительного финансового давления на Москву.

Это поворот курса Трампа на 180 градусов. В последние месяцы в постах в социальных сетях он периодически угрожал пошлинами и санкциями против России, если она откажется совместно с Украиной присоединиться к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий.

“Если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции”, — написал он в социальной сети Truth Social 8 мая после телефонного разговора с Зеленским. Он подтвердил это в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, когда они 10 дней назад посетили Киев и установили крайний срок для подписания Путиным соглашения о прекращении огня.

Но после телефонного разговора Трампа с Путиным в понедельник этих обещаний и след простыл. Американский президент отказался, как публично, так и в ходе своего телефонного разговора с европейскими лидерами, привести угрозу в исполнение.

В своих публичных комментариях Трамп намекнул, что его телефонный разговор с Путиным привел к какому-то прорыву. Но украинцам и европейцам быстро стало ясно, что российский лидер не пошел ни на какие уступки Трампу, кроме переговоров. Россия уже делает это, хотя и без особого энтузиазма, отправив на прошлой неделе делегацию невысокого уровня в Стамбул для переговоров с украинцами.

Широко известно обещание Трампа, сделанное во время предвыборной кампании, установить мир между Россией и Украиной за 24 часа; он подавал это как пустячное дело для опытного переговорщика. С тех пор до него дошло, что это гораздо сложнее, чем он себе представлял, и теперь Трамп говорит, что был “немного саркастичен”, когда говорил об этом сроке.

Разочарованный медленным прогрессом, Трамп публично высказал мысль о выходе из переговорного процесса. И в своем посте в понедельник он ясно дал понять, что стремится вывести США из него и перейти к заключению деловых сделок с Россией.

Условия прекращения конфликта, написал Трамп, “будут обсуждаться между сторонами, поскольку только так это может быть, потому что им известны детали переговоров, о которых никто другой не знает”.

Затем он перешел к тому, что некоторые европейские лидеры посчитали его истинной целью: нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

“Россия хочет наладить крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, когда закончится эта катастрофическая "кровавая бойня", и я с этим согласен, — добавил Трамп. — У России есть колоссальные возможности для создания огромного количества рабочих мест и повышения благосостояния. Ее потенциал БЕЗГРАНИЧЕН”.

Неясно, как будет выглядеть нормализация. Во время своего первого президентского срока Трамп вышел из нескольких крупных договоров с Россией о контроле над вооружениями. Срок действия последнего из них, СНВ-3, который ограничивает количество межконтинентального ядерного оружия, размещаемого каждой стороной, истекает в феврале следующего года. Пока никаких переговоров о новом договоре не ведется.

В то же время Трамп желает помочь американским компаниям извлечь выгоду из российского энергетического сектора и редкоземельных ископаемых, а также из других потенциальных областей для инвестиций. До сих пор Трамп и его команда по национальной безопасности настаивали на том, что ни одна из этих сделок не может быть заключена до заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Путин, похоже, понял стремление Трампа к налаживанию торговли и повел большую часть их разговоров в русло потенциальных экономических отношений; так говорят люди, получившие информацию об их телефонных звонках в понедельник и ранее в этом году. В результате Европа сейчас движется к введению новых санкций, а США, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь не касаться больше темы Украины, и наладить более тесные отношения с Россией.

Это именно тот раскол внутри НАТО, который Путин стремился создать и использовать в своих интересах в течение двух десятилетий.

Во вторник Великобритания объявила о новой волне санкций против военного, энергетического и финансового секторов России в ответ на удары российских беспилотников по украинским городам.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал Путина согласиться на “полное и безоговорочное прекращение огня немедленно, чтобы можно было начать переговоры о справедливом и прочном мире”.

В пресс-релизе британского правительства, объявляющем о новых санкциях, не упоминались Соединенные Штаты. Вместо этого сообщалось, что Европейский союз готовится “объявить о своем 17-м пакете санкций против России в рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине”.

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в обсуждениях за закрытыми дверями, сказал, что Трамп, похоже, никогда не был заинтересован в присоединении к санкциям в отношении России в случае ее отказа соблюдать безоговорочное прекращение огня. По словам чиновника, его угрозы в основном были игрой на публику; США не участвовали в разработке новых серьезных санкций.

Противоречия между американцами и европейцами по поддержке Украины, скорее всего, обострятся на двух саммитах, которые будут организованы практически один за другим. Это встреча "Большой семерки" в Канаде в середине июня и саммит НАТО неделей позже в Гааге. Вторая встреча, в частности, будет посвящена долгосрочной поддержке Украины и мерам по сдерживанию России, чтобы та не смогла угрожать более слабым членам НАТО – чтобы проверить на практике, придет ли Трамп им на помощь в соответствии с договором НАТО.