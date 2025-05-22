Модернизация частично затонувшего ранее эсминца: корабль ВМС Ирана получит новые комплексы ПВО

Источник изображения: topwar.ru

Sahand является первым эсминцем ВМС Ирана, который был построен, как официально утверждается, исключительно собственными силами. Он принадлежит к очень ограниченному ряду кораблей, получивших вторую жизнь.

IRIS Sahand был спущен на воду в декабре 2018 года и является третьим представителем проекта Moudge. Его водоизмещение составляет 1200-1500 т, длина 95 м. Четыре дизельных двигателя обеспечивают скорость хода до 30 узлов. Длительность похода составляет 150 дней при наличии МТО. Стандартный состав экипажа около 140 чел.

До аварии корабль участвовал в международных миссиях, в том числе в 133-дневном переходе через мировой океан для участия в праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге в 2021 году. В июле 2024 года эсминец, находясь на ремонте в доке в иранском порту Бендер-Аббас (в частности, был демонтирован гребной вал), потерял остойчивость из-за наполнения цистерн водой, накренился, опрокинулся на левый борт и в итоге частично затонул.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в ВМС, после подъёма вымпела потребовалось всего 10 дней, чтобы вернуть его в строй. Сейчас он проходит ремонт, который командование решило совместить с модернизацией, отработав процесс для проведения аналогичных работ на других эсминцах. Как указывается в издании Tasnim, среди прочего корабль получит на вооружение комплексы ПВО Sayyad-3 и Navvab. В итоге он будет нести 12 ракет трёх различных типов.

Источник изображения: topwar.ru

Вооружение эсминца до текущего обновления включало 8 ПКР Qader, 4 ЗУР Mehrab (морской вариант Sayyad-2), 2 трёхтрубных 324-мм ТА, 76-мм артустановку Fajr-27, комплекс ПВО Kamand, 30-мм орудие Fath-40, 20-мм пушку и два 12,7-мм пулемёта. На борту имеется площадка для базирования вертолёта ПЛО Bell 212. Радиолокационные системы корабля включают радар дальнего действия Asr 3D PESA, а радиоэлектронное противодействие возложено на ПУ с дипольными отражателями. Конструкция включает в себя элементы маскировки за счёт уменьшения внешних выступов и интеграции дымовой трубы в надстройку.

Источник изображения: topwar.ru

Sayyad-3, который получит корабль, относится к 3-му поколению иранских твердотопливных ракет класса «поверхность-воздух». Её заявленная дальность составляет 120 км, а максимальная высота поражения от 27 до 30 км. Неведение осуществляется в нескольких режимах: в радиолокационном (активном и полуактивном) и инфракрасном.

Navvab является морским вариантом системы ПВО малой дальности Zoubin, представленной в 2021 году. ЗРК, способный сбивать ЛА на малых высотах, состоит из РЛС с АФАР, СУО и ВПУ, объединённых в единую платформу. Комплекс может обнаруживать до 100 целей и поражать 8 из них одновременно, дальность обнаружения составляет 30 км, а дистанция поражения от 15 до 20 км.