БПЛА Supercam S350 помог обнаружить и поразить серию образцов западного вооружения

Также благодаря работе с БПЛА были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации, опорные пункты, командные пункты, пункты воздушной разведки и управления БПЛА

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Беспилотный комплекс БПЛА Supercam S350 позволил российским подразделениям обнаружить и поразить в зоне СВО серию образцов вооружения западного производства, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках ХII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Белоруссии.

"Проект Supercam S350 непрерывно развивается и получает новые возможности - совершенствуются его характеристики и тактика применения. Благодаря работе подразделений с БПЛА Supercam S350 в зоне СВО уже были обнаружены и поражены такие образцы вооружения противника, как бронетранспортеры Bradley и М-113, буксируемые гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили HMMWV (Humvee), зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня HIMARS и Vampire, самоходные артиллерийские установки CAESAR и Paladin, танки РТ-91 Twardy, бронеавтомобили Cobra, ЗРК "Бук-М1", БМП-2, другую технику", - заявила Згировская.

По ее словам, также благодаря работе с БПЛА были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации, опорные пункты, командные пункты, пункты воздушной разведки и управления БПЛА. "Подобные возможности в нынешних условиях очень востребованы для обороны Союзного государства Белоруссии и России. <…> Наш главный продукт - Supercam S350 - уже хорошо знаком в Белоруссии, но сейчас мы предлагаем им модернизированную версию нашего флагмана. Supercam S350 - БПЛА легкого класса с защищенными каналами связи, высокой устойчивостью к системам РЭБ и дальностью видеосвязи более 70 км. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя как при использовании в гражданской сфере, так и в ходе специальной военной операции ", - отметила Згировская.

По ее словам, в Минске ГК "Беспилотные системы" продемонстрируют практически всю линейку ключевых продуктов, в том числе беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также универсальную наземную станцию управления.

Выставка проходит в Минске с 21 по 24 мая.