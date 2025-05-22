Британская газета: Лондон может отказаться от создания собственной системы ПВО — слишком дорого

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В Великобритании вынашивали планы создания собственной сплошной противовоздушной обороны Королевства по аналогу израильского «Железного купола». Однако теперь Лондон может отказаться от этой программы по простой причине нехватки денег на ее создание. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на информированный источник.

Такой план, вероятно, станет слишком дорогим способом защиты Великобритании по сравнению с принятием мер по предотвращению потенциальных угроз за рубежом

— говорится в публикации.

Разрабатывать собственные системы ПВО малой дальности, причем для передачи на Украину, в Великобритании начали только в 2022-2023 годах. Первые экспериментальные образцы под названием Raven и Gravehawk были показаны весной позапрошлого года. Только 10 мая 2025 года британский телеканал BFBS показал репортаж, посвященный уже не новому импровизированному ЗРК локальной разработки. Назвали британский комплекс Raven («Ворон»).

Поэтому закупать ЗРК британцам придется за рубежом. Что называется, свободных денег у Лондона на это нет, экономика страны переживает наихудшие времена за последние десятилетия, средств не хватает на все, включая оборонный бюджет.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы, чтобы его ведомство отказалось от принятия решений о закупках систем ПВО, которые обходятся в миллиарды фунтов и на реализацию которых уходят многие годы. Кроме того, ЗРК со временем устаревают, помимо их текущего обслуживания, требуются немалые средства на обновление.

В прошлом году издание The iPaper, ссылаясь на экс-главу комитета по обороне палаты общин британского парламента Тобиаса Эллвуда, писало, что Великобритания из-за нехватки средств противовоздушной обороны является уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. По словам Эллвуда, для защиты критической инфраструктуры необходимо инвестировать в создание британской системы ПВО, аналогичной израильскому «Железному куполу».

Теперь британцы рассчитывают, что прикрывать их небо станут союзники по НАТО. Но и на это надежды мало. За время конфликта на Украине европейские страны альянса сильно истощили собственный арсенал систем ПВО, передав комплексы Киеву.

Соединенные Штаты, на защиту которых все это время сильно рассчитывали в Европе, озабочены сейчас в основном собой. Американский телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на источники в военных кругах, что Пентагон экстренно разрабатывает систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome), которая должна будет защищать территорию США от ударов ракет большой дальности. Об европейцах речи уже не идет.