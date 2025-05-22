«Демонстрировали агрессивные возможности»: Пентагон обвинил Россию в якобы создании кинетического оружия для борьбы со спутниками США

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Россия с большой вероятностью разработала и уже применяла в космосе некое кинетическое оружие, способное угрожать американской спутниковой группировке. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

Представитель Пентагона выступил на слушаниях в Сенате Конгресса США, где напугал сенаторов российским космическим оружием, явно пытаясь выбить новые ассигнования на Космические силы. По его словам, Россия могла создать кинетическое оружие, способное сбивать американские спутники. Прямых доказательств разработки у США нет, но русские демонстрировали «агрессивные возможности» в космосе, приближаясь к спутникам США.

В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите, выпустив то, что можно было бы считать кинетическим оружием.

- заявил Салтцмен.

Кроме того, Россия якобы разрабатывает космический аппарат с ядерным оружием на борту, явно для атаки американской орбитальной группировки. Об этом говорится в совместном заявлении командующего Космическими силами Ченса Салтцмена, начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина и министра ВВС Троя Мейнкома.

Россия также разрабатывает новый спутник, предназначенный для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутниковой возможности.

- говорится в заявлении.

В общем, Россия и Китай милитаризируют космос, тогда как США исключительно за мир во всем мире, включая орбиту.