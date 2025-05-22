«Огневая мощь и защита»: Белоруссия представила на выставке вооружений в Минске новый модернизированный танк Т-72БМ2

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Белорусские специалисты провели очередную модернизацию танка Т-72, новую версию машины с улучшенными тактико-техническими характеристиками белорусы представили на стартовавшей сегодня в Минске международной выставке вооружений MILEX-2025. Об этом сообщает ТГ-канал «Госкомвоенпром».

Белоруссия представила модернизированный танк Т-72БМ2. Основные изменения коснулись защиты, а также приборов управления. Вооружение и двигатель В-84МС мощностью 840 л.с. остались без изменений. Защита претерпела изменения за счет увеличения зоны покрытия динамической защитой, также установлены противокумулятивные экраны в кормовой части. Для защиты верхней части башни используется так называемый мангал, на видео испытаний танка он присутствует.

Танк получил новый многоканальный прицел наводчика с тепловизором, лазерным дальномером и каналом управления ракетой, датчики метеоусловий, ветра, крена и температуры заряда + баллистический вычислитель для точных попаданий. Установлен режим «Дубль», позволяющий командиру танка вести огонь самостоятельно, без участия наводчика. Кроме того, новые современные теле- и тепловизионные приборы наблюдения получили командир танка и механик-водитель. Установлен дизельный агрегат электропитания, обеспечивающий работу систем танка без запуска двигателя.

Стоит отметить, что новая модернизация танка Т-72 проведена белорусами с учетом опыта российской армии в зоне СВО, наши охотно делятся им с Минском.