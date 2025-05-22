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Американский танк M1A1 Abrams уже не соответствует требованиям современной войны, но по-прежнему способен доминировать на поле боя. Фиаско, которое потерпели американские танки на Украине, никак не связано с якобы имеющимися недостатками танка, о чем неоднократно заявляли украинские танкисты. Они просто не понимают, как нужно применять эти танки на поле боя, пишет американское издание 19FortyFive.

Многочисленные потери танков M1A1 Abrams на Украине связаны с непониманием украинцами американской тактики их применения на поле боя, но никак не из-за их недостатков, которых практически нет. Несмотря на подготовку украинских танкистов иностранными инструкторами, они так и не поняли, как «правильно» использовать эти танки.

Как оказалось, танк M1A1 Abrams нужно отправлять в бой при поддержке другой бронетехники и пехоты, а также под прикрытием огня артиллерии и воздушных сил. А украинцы бросали их в бой по одиночке, без воздушного и артиллерийского прикрытия и даже без пехоты. Вот поэтому американские танки и становились легкой добычей российских войск.

M1A1 Abrams был разработан в соответствии с доктриной США по общевойсковому бою, которая предусматривает тесное взаимодействие между механизированными войсками, пехотой, артиллерией и военно-воздушными силами. Поскольку Украина действовала иначе, российские противотанковые ракеты и беспилотники нанесли ненужный ущерб.

- утверждает автор статьи.

В общем, если бы не украинцы со своей «неправильной» тактикой, то американские танки были бы лучшими на поле боя. По крайней мере, так считают сами американцы.