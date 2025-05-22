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ЦАМТО

США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

ЦАМТО, 21 мая. США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Times.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП, напоминает агентство.

"Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону на десятки миллиардов фунтов, чтобы подать пример Европе. Руководители Пентагона сказали своим британским коллегам, что президент США был бы "счастливее", если бы Великобритания увеличила свой оборонный бюджет до 3% ВВП к концу работы текущего парламента в 2029 году, на несколько лет раньше запланированного срока", – говорится в сообщении.

Как заявил газете неназванный американский чиновник, по мнению Вашингтона, озвученных К.Стармером планов по увеличению оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году недостаточно. Кроме того, источник, близкий к обсуждению британского обзора стратегической обороны (SDR), заявил газете, что британские военные руководители также считают, что следует выделить "намного больше" денег для Минобороны страны.

Более того, согласно газете, военные руководители США в частном порядке выразили мнение, что британская армия "слишком мала".

Во вторник телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны будет опубликован в июне. По данным телеканала, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.

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