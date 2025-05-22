Россия укрепляет базы у границы с Финляндией (The New York Times, США)

NYT: Россия приняла ответные меры на расширение НАТО

Появление палаток, ангаров для истребителей и складов военной техники близ финской границы свидетельствуют о расширении военного присутствия России у рубежей одного из новых членов НАТО, пишет NYT. У авторов статьи, к счастью, хватает ума понять, что это является ответом на экспансию альянса.

Джеффри Геттлман (Jeffrey Gettleman), Амелия Ниренберг (Amelia Nierenberg), Юханна Лемола (Johanna Lemola)

Российские войска укрепляют базы и возводят военную инфраструктуру у рубежей Финляндии, как явствует из свежих спутниковых снимков. Эти подготовительные шаги могут пролить свет на будущую стратегию Москвы по окончании украинского конфликта.

Подтвержденные чиновниками НАТО снимки показывают ряды новых палаток, заново отстроенные склады для военной техники, ангары для истребителей и кипучую деятельность на вертолетной базе, которая прежде практически не использовалась и успела зарасти.

На данном этапе эти шаги представляются предварительными этапами более масштабного и долгосрочного расширения. Представители НАТО подчеркивают, что это совсем не похоже на стягивание сил к границам Украины перед началом российской спецоперации в 2022 году. На данный момент Россия занята боевыми действиями на Украине, и ее присутствие у финской границы можно назвать весьма скромным. Сами финны уверяют, что особой угрозы это не представляет — по крайней мере, пока.

Однако Финляндия — один из новейших членов НАТО и влилась в альянс всего два года назад. Поэтому эти шаги, вне всяких сомнений, раскрывают истинное отношение Москвы к этой угрозе. 1 330-километровая граница стала самой длинной линией соприкосновения между западным альянсом и Россией. Военные аналитики предсказывают, что она может стать новым очагом напряженности — особенно учитывая, что значительная ее часть находится в районе Полярного круга, а напряжение в Заполярье лишь обостряется.

Недавно американские и финские войска провели в этом регионе сложные учения, в ходе которых сотни солдат мчались по лесам на лыжах. Предполагаемый неприятель? Россия.

Финские военные чиновники предрекают, что если высокоинтенсивная фаза украинского конфликта закончится — а это одна из целей напряженных мирных переговоров, развернувшихся в Турции, — то Россия перебросит к финской границе тысячи солдат.

Финны рассчитывают, что у них есть плюс-минус пять лет или около того, прежде чем Россия нарастит свои силы до угрожающего уровня. Но они уверены, что рано или поздно это произойдет, и численность российских войск по ту сторону границы утроится.

“Нам придется говорить о гораздо более внушительных силах”, — признал директор финской военной разведки бригадный генерал Пекка Турунен.

Москва считает, что русским необходимо крепить оборону, чтобы защититься от расширения НАТО, которое всегда было для них больной темой. Первыми из бывших советских республик в НАТО вступили страны Прибалтики, в результате чего у России образовалась обширная граница с альянсом. Перспектива, что гораздо более крупная Украина последует их примеру, оказалась для Москвы настолько угрожающей, что повлекла за собой самые разрушительные боевые действия на памяти нескольких поколений.

“Российские военные значительно расширили свои возможности, — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* в Вашингтоне Майкл Кофман. — По окончании боевых действий сухопутные силы наверняка увеличатся по сравнению с 2022 годом. Глядя на запланированное переустройство военных округов, становится ясно, что приоритет будет отдаваться районам, граничащим с НАТО”.

Чиновники НАТО с этой оценкой согласны.

Когда украинский конфликт закончится, сказал один высокопоставленный чиновник НАТО, Россия будет перебрасывать войска все дальше и дальше на север.

Россия считает, что Арктика и доступ к ней — ключ к статусу великой державы, сказал чиновник на условиях анонимности в силу деликатности темы.

Согласно спутниковым снимкам, российские вертолеты вернулись на базу близ Мурманска, портового города за Полярным кругом, где не были замечены в течение двух десятилетий.

Поскольку украинские беспилотники бьют по аэродромам по всей европейской части России, российское командование перебросило свои средства на север, чтобы вывести их из зоны досягаемости ВСУ. Это также приблизило их к рубежам НАТО.

Десятки российских военных самолетов были недавно замечены на спутниковых снимках на авиабазе Оленья, также в Заполярье и к тому же менее чем в 150 километрах от финской границы. Кроме того, около года назад более сотни новых палаток появились в Каменке, еще одной базе менее чем в 60 километрах от финской границы.

“Они расширяют бригады до дивизий, а это значит, что подразделения у наших границ значительно вырастут — на тысячи человек личного состава”, — сказал Эмиль Кастехельми из финской организации Black Bird Group, которая анализирует военные события на севере и на Украине.

Кастехельми проанализировал десятки недавних изображений для New York Times и предвидит в ближайшие несколько лет на финской границе серьезные изменения — в зависимости от того, как и когда закончится украинский конфликт.

В Алакуртти, также близ Финляндии, и Петрозаводске, несколько дальше, русские возвели новые здания, где смогут разместиться десятки единиц военной техники. Жизнь бьет ключом и в других местах. Недавно на базе примерно в 120 километрах от Эстонии были замечены новые палатки и военная техника.

У финнов есть давнее расхожее выражение: Россия не настолько сильна, но и не настолько слаба, как кажется. Поэтому чиновники финской обороны никаких иллюзий о недавнем наращивании сил не питают.

"Увеличение военной мощи в нашем пограничье непременно произойдет после того, как утихнут боевые действия на Украине", — сказал директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела.

Сколько времени это займет, он не знает и не возьмется предсказывать.

“Но мы должны быть к этому готовы”, — заключил он.

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* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.