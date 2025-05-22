Киев и Прага договорились о кооперации в подготовке украинских пилотов на F-16

ЦАМТО, 21 мая. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Как напоминает "РИА Новости", В.Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины.

"Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", – сказал Д.Шмыгаль 20 мая на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина.

Других подробностей он не привел. Д.Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинского и чешского ОПК".