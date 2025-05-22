Александр Михеев: "Рособоронэкспорт" обсуждает с 20 странами проекты на $30 млрд - Интервью ТАСС

21 мая в Минске стартует XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025. В ее преддверии глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал в интервью ТАСС, какие российские образцы представлены на ней и какие изделия могут заинтересовать в первую очередь белорусских партнеров, а также о том, какие ожидания связывает компания-спецэкспортер с новым ЗРК "Панцирь-СМД-Е"

Какие изделия Россия представила на MILEX? В целом как сейчас можно охарактеризовать отношения с Белоруссией в рамках поставок вооружений? Какие из образцов наиболее интересны Белоруссии? Планируется ли налаживать совместное производство каких-либо изделий с белорусскими предприятиями?

— В Минске на организованной "Рособоронэкспортом" госкорпорации "Ростех" российской экспозиции представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В ней участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов России, а "Рособоронэкспорт" демонстрирует самую актуальную продукцию военного, двойного и гражданского назначения более 30 предприятий страны.

Среди нее перспективный транспортно-десантный вертолет Ми-38Т и боевой вертолет Ми-28НЭ, успешно применяемые в специальной военной операции современные средства ПВО: зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", зенитные комплексы "Панцирь-С1М" и "Панцирь-СМД-Е", а также многоцелевые комплексы с управляемым вооружением на примере противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и новейшей ракетой "Булат". Беспилотная авиация будет представлена барражирующими боеприпасами "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и разведывательным БПЛА S-350-M "Скат".

Кроме того, будут представлены танк Т-90МС "Прорыв", ТОС-1А, инженерная техника, стрелковое оружие и многое другое — всего более 700 наименований продукции военного назначения. Также презентуем широкую номенклатуру систем кибербезопасности, средств нелетального воздействия и оборудования специального назначения для оснащения сотрудников силовых ведомств.

Уверены, что абсолютное большинство представляемых нами образцов на выставке должны вызвать интерес у наших белорусских партнеров. С ними, помимо прочего, обсудим также ряд проектов по совместному производству вооружения и военной техники, в том числе и для вывода на мировой рынок.

— Способный отражать атаки БПЛА новый ЗРК "Панцирь-СМД-Е" впервые в натурном виде показали за рубежом в феврале 2025 года на выставке IDEX 2025. Какие страны проявляют к нему интерес? Есть ли среди них Белоруссия? О какого рода сотрудничестве может идти речь?

— Это новый продукт от "Высокоточных комплексов" Ростеха. "Рособоронэкспорт" начал его продвижение во второй половине 2024 года. На настоящий момент провели презентации ЗРК "Панцирь-СМД-Е" представителям более 10 стран. В первую очередь им активно интересуются страны Персидского залива. Комплекс "Панцирь-СМД-Е" может стать надежным средством защиты объектов нефтегазовой инфраструктуры, которые неоднократно подвергались атакам беспилотников.

Конечно, "Рособоронэкспорт" также рассматривает Беларусь как потенциального эксплуатанта ЗРК "Панцирь-СМД-Е". Наши соседи периодически сталкиваются с угрозами и вызовами, которые актуальны и для России. Этот комплекс нетребователен к площадкам для установки — его можно разместить на зданиях или бетонной плите, он управляется дистанционно и имеет возможность получать данные с внешних РЛС, имеющих бо́льшие возможности по сравнению со штатными радиолокационными средствами. Кроме того, он может осуществлять залповый пуск ракет. "Рособоронэкспорт" предлагает "Панцирь-СМД-Е" с двумя типами боеприпасов — как мини-ракетами ТКБ-1055 для поражения небольших целей, так и классическими ракетами, способными противостоять широкому спектру воздушных угроз на расстоянии до 20 км.

— В прошлом году "Рособоронэкспорт" представил инозаказчикам российские беспилотные катера. Есть ли на сегодняшний день уже контракты на их поставку? Возможно, с какими-то странами ведутся предконтрактные переговоры?

— На мировом рынке сегодня происходит формирование сегмента безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения собственными вооруженными силами. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, в том числе с российскими предприятиями-производителями.

— Какие БПЛА и роботизированные системы Россия сейчас на основе опыта СВО продвигает на зарубежные рынки? Высказывают ли интерес зарубежные партнеры, например, к дронам на оптоволокне? В целом планирует ли Россия становиться крупным игроком в данном направлении?

— Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет продемонстрированной на поле боя высокой эффективности смогли занять и в ближайшее время удержат барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э", "Куб-Э" и "Куб-2-Э" малого и среднего класса, комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", разведывательно-ударный "Орион-Э", а также разведывательные БПЛА "Скат-350М" и Supercam.

Партнеры "Рособоронэкспорта" проявляют большой интерес ко всей продукции, которая зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе специальной военной операции

Благодаря многочисленным видеоматериалам несложно оценить эффективность российских беспилотников. Конечно, в их число входят и FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, защищенные от помех средств РЭБ. Однако на сегодня они в большинстве своем изготавливаются так называемым народным ВПК, который обеспечивает в первую очередь потребности ВС РФ. Для предметных консультаций с инозаказчиками нам нужны образцы с оформленными разрешительными документами. Надеемся, что в будущем эта продукция займет достойное место в каталоге "Рособоронэкспорта", и мы с радостью будем представлять лучшие образцы на международных выставках.

— За рубежом растет спрос на российские беспилотники "Орлан". Каких стран и регионов это касается? В какие страны поставляются наши беспилотные комплексы? Насколько спрос превышает текущие возможности поставок, исходя из того, что "Орланы" активно применяются в СВО?

— Спрос на разведывательные БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30" действительно высокий. Он обусловлен тем, что эти комплексы показали свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. Они решают задачи воздушной разведки на тактической глубине с применением широкого спектра технических средств. "Орлан-30" также применяется для целеуказания высокоточным управляемым боеприпасам.

"Орланы" сегодня успешно эксплуатируются более чем в 20 странах мира, и "Рособоронэкспорт" продолжает активно продвигать их на мировой рынок. На очереди подписание новых контрактов. Интерес проявляют партнеры на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, в странах СНГ.

Благодаря тому, что производитель увеличил производственные мощности по выпуску "Орланов", в настоящее время имеется возможность полностью удовлетворять заявки иностранных заказчиков без ущерба для внутреннего спроса. Кроме того, "Рособоронэкспорт" активно ведет переговоры с зарубежными компаниями об организации производства этих БПЛА в рамках технологического сотрудничества на территории партнеров.

— Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" сейчас участвует в 10 крупных проектах по совместному производству продукции для вооруженных сил. О каких регионах в большинстве случаев идет речь?

— "Рособоронэкспорт" обсуждает приблизительно с 20 странами-партнерами из Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и СНГ более 100 проектов технологического сотрудничества по продукции для всех видов вооруженных сил с потенциалом свыше $30 млрд.

Среди них — совместное и лицензионное производство на территории стран-партнеров стрелкового оружия, патронов для него, средств ПВО, вертолетов, в том числе Ка-226Т, истребителей Су-57Э, авиационных двигателей, новейших авиационных средств поражения, БПЛА "Орлан-10Е", "Орлан-30", "Орион-Э" и барражирующих боеприпасов семейства "Куб", а также средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

— Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, принимает участие в тендере на поставку автоматов Калашникова АК-203 для полиции штата Керала. Разыгран ли уже тендер?

— Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited одержало победу в тендере на поставку автоматов Калашникова АК-203 для полиции штата Керала — после соответствующих процедур она станет вторым силовым ведомством Индии, закупающим эти автоматы национального производства. Мощности завода Korwa Ordnance Factory позволяют полностью оснастить личный состав Министерства обороны и других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые благодаря высокой адаптируемости подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие в будущем сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны.

Автомат Калашникова АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 мм. Оружие обладает традиционными преимуществами автоматов Калашникова: надежностью и простотой технического обслуживания. АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании. Это обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам. При этом соблюдаются принципы программы Make In India и концепция "Самодостаточная Индия".

Учредители Indo-Russian Rifles Private Limited с российской стороны — "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех".