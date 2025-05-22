Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась (The Wall Street Journal, США)

WSJ: попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась

Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась, пишет WSJ. Глава киевского режима в течение трех месяцев убеждал Трампа давить на Россию, но безрезультатно, отмечается в статье. Сам же Зеленский согласился почти на все, чего хотел Трамп, но это ничего ему не принесло.

Джеймс Марсон и Мэтью Лаксмор

Владимир Зеленский во время ссоры в Овальном кабинете в ответ на предупреждение Дональда Трампа о том, что у него "нет козырей", заявил, что он "не играет в карты". В последующие месяцы Зеленский смягчил свой тон, пытаясь удержать Трампа на своей стороне.

Теперь же похоже, что все карты были с самого начала сданы не в его пользу.

Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное лидером США, подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, которое Белый дом выдвинул в качестве условия для дальнейшей поддержки, и полетел в Турцию на переговоры, инициированные президентом России Владимиром Путиным — и все это, осторожно призывая Трампа оказать давление на Россию, чтобы та согласилась на перемирие.

Три месяца спустя этот подход не принес практически никаких результатов. В понедельник, после двухчасового разговора с Путиным, Трамп вновь поддержал позицию президента России по поводу порядка действий для завершения конфликта: переговоры, а затем прекращение огня. Он также дал понять, что США могут отказаться от посредничества, если стороны не достигнут соглашения.

Когда Путин в понедельник отказался подписать 30-дневное перемирие, Трамп не ввел дополнительные санкции против России, чем угрожал ранее, а вместо этого заявил, что Россия и Украина должны продолжить прямые переговоры.

Украинские официальные лица во вторник с усталостью отреагировали на сохраняющееся отсутствие давления на Путина. После разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский призвал к введению дополнительных санкций против Москвы, чтобы заставить Кремль положить конец трехлетнему конфликту.

"Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить боевые действия, — сказал он. — Мы работаем с нашими партнерами, чтобы давление заставило россиян изменить свое поведение".

Готовность Трампа терпеть уклончивость Путина в вопросе о прекращении огня контрастирует с его бурной реакцией на настороженность Зеленского в феврале по поводу намерений России. В Овальном кабинете Трамп обрушился на Зеленского с критикой и обвинил его в том, что тот не поддерживает дипломатию США и не хочет прекращения огня.

"Я хочу видеть прекращение огня, — сказал Трамп украинскому президенту. — В конце концов, прекращения огня вы добьетесь быстрее, чем соглашения".

"Конечно, мы хотим прекратить боевые действия", — ответил Зеленский.

Готовность Зеленского выполнить требования Трампа после встречи обеспечила ему встречу с американским лидером в Ватикане в конце апреля, где, по всей видимости, они примирились. "Это заставляет меня думать, что он, возможно, не намерен прекращать конфликт, он просто играет со мной и с ним нужно обращаться по-другому", — сказал Трамп после этой встречи, имея в виду Путина.

Теперь Трамп, похоже, поддержал подход Путина, согласно которому о прекращении огня можно договориться только в том случае, если Украина согласится на условия России, которые сводятся к тому, чтобы Украина осталась "вассальным" государством России.

"К сожалению, после телефонного разговора Трампа и Путина положение не изменилось", — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк сообщил, что ошибка Трампа заключается в том, что он полагает, что Россия способна вести переговоры и готова положить конец конфликту ради стратегических или деловых интересов. Между тем, по его словам, позиция России остается неизменной.

Путин заявляет, что готов завершить конфликт, но неоднократно отказывался одобрить 30-дневное перемирие, предложенное Киевом в марте. Он настаивает на том, что перед тем, как такая пауза в боевых действиях может вступить в силу, необходимо решить целый ряд сложных вопросов. К ним относятся механизм обеспечения соблюдения такого перемирия и обязательство Украины не использовать его как возможность для укрепления своих позиций. Россия таких обязательств не брала.

По мнению Путина, перед тем как обсуждать любое мирное соглашение обе стороны должны устранить то, что он называет "первопричинами" конфликта. Россия изложила их в проекте договора, составленном с украинскими переговорщиками в Стамбуле в апреле 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабных боевых действий. Путин сослался на условия этого договора как на основу для текущих переговоров.

Российский документ предусматривает, что после конфликта Украина станет демилитаризованным, постоянно нейтральным государством, не входящим в НАТО или какие-либо другие военные блоки. Путин хочет отменить политику, которая привела к ослаблению культурного влияния России на Украине. Он также намерен сохранить за собой как минимум 18% территории, которые уже контролирует Россия. По площади эта территория соответствует штату Вирджиния.

"Позиция России ясна: главное — устранить первопричины этого кризиса", — заявил Путин в комментариях после телефонного разговора с Трампом в понедельник. Он не сказал, что стороны достигли прогресса в достижении соглашения, но выразил оптимизм в отношении того, что в ближайшее время может быть разработан меморандум, обязывающий их работать над соглашением.

Татьяна Становая*, старший научный сотрудник Центра Карнеги** по России и Евразии, сказала, что Путин не против того, чтобы его переговорщики сели за стол переговоров с украинской стороной в ближайшие недели, потому что он знает, что российская сторона тверда в своих требованиях.

В понедельник в Кремле сообщили, что Путин обсудил с Трампом возможность встречи президента России и Зеленского, но при этом отметили, что график переговоров не определен и они будут длиться столько, сколько потребуется. Согласно представителям России, место проведения дальнейших переговоров между Москвой и Киевом еще не определено.

По словам Становой, тот "неопределенный" меморандум, о котором Путин заявил в понедельник, представляет собой способ предложить Трампу нечто, что американский президент сможет преподнести как уступку со стороны России, даже если это будет не более чем согласие продолжить переговоры.

Россия может использовать этот меморандум, чтобы продвинуть условия о прекращении военной помощи Запада Украине и закрепить другие свои требования перед любым прекращением огня, в том числе новое требование о выводе украинских войск из четырех частично занятых Россией регионов Украины.

"Теперь Путин будет пытаться подтолкнуть украинцев к одобрению соглашения "Стамбул-2", — сказала Становая, имея в виду условия, выдвинутые Россией в 2022 году, а также территории. — Если это не сработает, он всегда сможет сказать, что мира не захотели украинцы".

Становая заявила, что потенциальный выход США из процесса является приемлемым исходом для Путина, который сосредоточен на том, чтобы добиться от Украины как можно больших уступок.

Российский лидер рассматривает конфликт на Украине как шанс исправить то, что он считает исторической несправедливостью, уходящей корнями в распад Советского Союза, и как возможность ослабить влияние Запада в Восточной Европе. Таким образом, он вряд ли согласится на промежуточное соглашение, которое не удовлетворит его максималистские требования.

"Путин будет бороться за Украину любыми средствами, — заявила Становая. — Он совершенно одержим. Он считает, что, если Россия не получит того, чего хочет на Украине, ей самой грозит уничтожение. Так или иначе, он верит, что добьется своего".

*данное лицо выполняет функции иностранного агента

**данная организация выполняет функции иностранного агента