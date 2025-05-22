У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

Михеев: перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает современным вызовам и угрозам, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 которая пройдет с 21 по 24 мая Минске. В 2025 году выставка впервые состоится в новом Минском международном выставочном центре.

"Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам", - приводит слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Он отметил, что в рамках выставки "Рособоронэкспорт" организует показ новейших образцов российского производства. Будет представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов страны.

В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения.

"Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок", - добавили в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" покажет барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и разведывательный беспилотник "Скат-350М", автоматы Калашникова 200-й серии и нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева компактный, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с прибором малошумной стрельбы.

В зоне продукции для ВВС и Сухопутных войск будут продемонстрированы транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, а также огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".

Также будут выставлены средства ПВО различной дальности и системы РЭБ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", СТЦ, входящих в "Ростех" "Высокоточных комплексов" и "Росэла". "Уралвагонзавод" покажет образцы бронетехники, в том числе танк Т-90МС "Прорыв", ТОС-1А, инженерную технику.