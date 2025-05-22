Пентагон проведет дополнительное расследование вывода американских войск из Афганистана

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил создать специальную группу для изучения результатов предыдущих расследований и других фактов относительно вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

"Поручаю помощнику министра обороны по связям с общественностью и старшему советнику Шону Парнеллу собрать специальную обзорную группу для министерства, которая внимательно изучит предыдущие расследования... и проанализирует процесс принятия решений, который привел к одному из самых темных и смертоносных моментов для США на мировой арене", - говорится в документе, который Хегсет опубликовал в социальной сети X во вторник.

Он вновь напомнил, что ранее вместе с президентом США Дональдом Трампом обещал разобраться и рассказать о том, что происходило во время вывода войск из Афганистана. Шеф Пентагона сообщил, что министерство на протяжении последних трех месяцев занималось расследованием этого инцидента, и теперь он решил, что необходимо провести дополнительную - комплексную проверку.

В 2020 году Трамп договорился с "Талибаном" о выводе 13 тыс. американских военных из Афганистана и об освобождении 5 тыс. заключенных талибов. Впоследствии Трамп резко критиковал то, как следующая администрация в 2021 году организовала уход американских военных. Позднее доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана возлагал ответственность за проблемный вывод войск США на администрации и Трампа, и Байдена.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.

В связи с этим Вашингтону пришлось в ускоренном режиме выводить свои войска из Афганистана. При этом американские военные не успели вывезти многих афганцев, желавших покинуть родину и имевших основания просить убежища в других странах. Такое развитие событий вызвало возмущение во многих американских СМИ и среди политиков-республиканцев.