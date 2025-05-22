Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон проведет дополнительное расследование вывода американских войск из Афганистана

175
0
0
Погрузка военной техники во время вывода войск США в Кандагаре, Афганистан
Погрузка военной техники во время вывода войск США в Кандагаре, Афганистан.
Источник изображения: © REUTERS, U.S. Army/Sgt. Jeffery J. Harris/Handout via REUTERS

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил создать специальную группу для изучения результатов предыдущих расследований и других фактов относительно вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

"Поручаю помощнику министра обороны по связям с общественностью и старшему советнику Шону Парнеллу собрать специальную обзорную группу для министерства, которая внимательно изучит предыдущие расследования... и проанализирует процесс принятия решений, который привел к одному из самых темных и смертоносных моментов для США на мировой арене", - говорится в документе, который Хегсет опубликовал в социальной сети X во вторник.

Он вновь напомнил, что ранее вместе с президентом США Дональдом Трампом обещал разобраться и рассказать о том, что происходило во время вывода войск из Афганистана. Шеф Пентагона сообщил, что министерство на протяжении последних трех месяцев занималось расследованием этого инцидента, и теперь он решил, что необходимо провести дополнительную - комплексную проверку.

В 2020 году Трамп договорился с "Талибаном" о выводе 13 тыс. американских военных из Афганистана и об освобождении 5 тыс. заключенных талибов. Впоследствии Трамп резко критиковал то, как следующая администрация в 2021 году организовала уход американских военных. Позднее доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана возлагал ответственность за проблемный вывод войск США на администрации и Трампа, и Байдена.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.

В связи с этим Вашингтону пришлось в ускоренном режиме выводить свои войска из Афганистана. При этом американские военные не успели вывезти многих афганцев, желавших покинуть родину и имевших основания просить убежища в других странах. Такое развитие событий вызвало возмущение во многих американских СМИ и среди политиков-республиканцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У