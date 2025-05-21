ВМС Германии собираются оснастить крылатыми ракетами «Томагавк» свои фрегаты «для возможных ударов по суше» на Балтике

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Военно-морские силы Германии всерьёз задумались над усилением своих боевых возможностей. Об этом стало известно из недавнего интервью инспектора ВМС Германии.

В настоящее время мы изучаем возможность оснащения наших военно-морских подразделений ракетами «Томагавк». И это выглядит совсем неплохо.

— сказал журналистам Hartpunkt вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Озвученные немецким высокопоставленным военным планы являются частью усилий по повышению боевой мощи немецкого военно-морского флота в свете войны на Украине, как об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на командование.

Дополнительные детали разработки пока не сообщаются. Однако, как пишет немецкое издание, стоящие на вооружении Германии фрегаты типов 123 и 124 могут быть оснащены ракетами «Томагавк». Анонс этих планов сопровождался презентацией стратегии ВМС Германии «Course Marine», которая призывает к улучшению возможностей нанесения удара по суше.

В Балтийском море ВМС вносят важный вклад в операции с помощью своих возможностей нанесения удара по суше и поддерживают другие виды вооруженных сил. Они будут готовы уничтожить огневые точки противника на суше в случае защиты с моря.

— пишет Hartpunkt, цитируя Яна Кристиана Каака.

Ракета от Raytheon уже является частью арсенала будущего фрегата типа 127 ВМС Германии. На данный момент только несколько морских держав используют эту ракету, например, ВМС США и королевский флот Великобритании.

В настоящее время корветы класса 130 ВМС Германии, вооружённые противокорабельной ракетой RBS 15, теоретически могут быть развернуты для нанесения ударов по суше. Однако максимальная дальность ракеты Saab около 300 километров значительно уступает по дальности Tomahawk Block IV в 900 морских миль (1667 километров).