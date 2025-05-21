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Интерфакс-АВН

РФ не считает нынешнюю исполнительную власть на Украине и ее президента правомочными на подписание международных договоров - Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Санкт-Петербург. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Подписывать документы об окончании конфликта на Украине должны управомоченные лица в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вопрос не в конкретных людях, наше отношение к которым всем известно, а в том, чтобы эти договорённости впоследствии не были опровергнуты. А они не будут опровергнуты только в том случае, если они будут совершены управомоченными лицами", - сказал во вторник Медведев, отвечая на вопросы на Международном юридическом форуме.

"Если в настоящий момент действующая исполнительная власть и президент на Украине нами не рассматриваются в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров и, соответственно, они не могут такие документы подписывать, - ну, значит, нужно прибегнуть к действующей Конституции Украины и найти таких лиц", - отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, это один из вариантов, однако при этом все "зависит ещё от того документа, который подписывается".

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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